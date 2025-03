Meghan Markle tiene una amiga argentina que aparece en su nueva serie en Netflix: ¿Quién es?

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, finalmente estrenó de su serie “With love, Meghan”, la misma es sobre cocina, lifestyle, consejos prácticos y conversaciones, protagonizada por Meghan Markle y cuenta con la participación de amigos y de su esposo, el príncipe Harry.

Una serie con condimento argentino

El reality de Meghan Markle también tiene un «sello argentino» ya que en uno de sus episodios aparece Delfina Blaquier, la esposa del polista Nacho Figueras, de quién la duquesa es muy amiga.

El episodio donde aparece Blaquier, Figueras (apellido por el que es mencionada en el programa) es el 4. Allí, Meghan cuenta cómo conoció al matrimonio y afirma que ella y Delfina están unidas por su amor por la naturaleza y que suelen hacer excursiones juntas.

Durante el episodio Meghan cocina una focaccia y hace referencia a su acento argentino, al que describe como “precioso”, mientras que Delfina explica que la conoció hablando español.

¿Quién es Delfina Blaquier?

En el mismo episodio, Markle prueba el mate y cuenta su parecer: “Cuando probé el mate, que es una infusión tradicional sudamericana, me dijeron que si no eres de ahí y no lo has probado antes, vas a creer que sabe a soga. A cuerda. No se equivocaron. Pero después te empieza a gustar. Hay todo un ritual, es parte de la cultura. Es sentarse en comunidad, compartir y tomar de la misma bombilla”.

Según lo publicado por Clarín, el matrimonio Blaquier-Figueras es muy amigo de Markle y el príncipe Harry. Nacho y el hijo del rey Carlos III se conocieron en el mundo del polo, deporte que ambos practican, y de ahí nació el vínculo entre Meghan y Delfina

Viven en Estados Unidos, pero nunca faltan a los grandes eventos vinculados al polo, como por ejemplo el Magic Millions Racing celebrado en Australia el pasado enero, del que también formó parte la sobrina del Rey de Inglaterra.

Delfina y Nacho están juntos desde 1997 y tienen cuatro hijos: Hilario, Aurora, Artemio y Alba.

Blaquier tiene 44 años. Es fotógrafa, empresaria y ex atleta especializada en salto en alto. Ganó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub 18 1996, fue plata en el Campeonato Sudamericano de Atletismo 1997 y en 1998 salió octava en el Mundial de Atletismo Sub 20, entre otros logros.

En 2018 lanzó la línea de ropa Achaval Pampa en sociedad con Lucila Sperber y Sofía Achaval de Montaigu.

En 2022 fue noticia por haber recibido en su casa de campo de General Rodríguez al líder de Coldplay, Chris Martin, y a su pareja, la famosa actriz Dakota Johnson. En esa casa, los Figueras tienen haras y canchas de polo.

