Messi va a mirar «Párense de Manos 2»: el saludo que mandó el goat

Este jueves 19 de diciembre se celebrará una de las peleas de boxeo más esperadas del año, «Párense de Manos 2». El gran evento organizado por Luquitas Rodríguez que reúne a las figuras más importantes del mundo de las redes y el streaming recibió un especial saludo. «El capitán», Lionel Messi envió sus saludos mediante un vídeo que fue posteado por el streamer Coscu.

El saludo de Messi y todo lo que tenes que saber sobre «Parense de Manos»

Finalmente, este jueves 19 de diciembre llega uno de los eventos más esperados del año, «Párense de Manos», donde boxearan diversas figuras de las redes sociales, desde Marti Benza hasta el Turco García. La pelea del año recibió un saludo muy especial, de nadie más ni nadie menos que Lionel Messi.

“Este 19 de diciembre, toda la Argentina unida para ver el evento el año: Párense de Manos”, deslizó el capitán de la Selección Argentina de Fútbol, en un vídeo que se publicó en la cuenta de Instagram de Coscu y Parénse de Manos.

«Ya esta, listo, cerramos Velez, el NUMERO 1 DEL MUNDO ESTA MANIJA POR PARENSE DE MANOS II, POR DIOS QUE EMPIECE YA TE AMO @leomessi. Coscu muchísimas gracias por esta sorpresa increíble», escribieron en la descripción del posteo. «Te amo Leo, gracias por ser tan humilde», comentó el influencer.

La esperadísima velada será llevada a cabo esta tarde en el Estadio Vélez Sarsfield y contará con figuras de Argentina y otros países de Latinoamérica. Una de las peleas estará protagonizada por el streamer mexicano «Mike Máquina del Mal» y Momo, uno de los argentinos más famosos en Twitch.

Marti Benza, El Turco García, Pablo Migliore, Robleis, Yeyo de Gregorio, Federikita, Maravilla Martínez, Nazareno Casero, Jaime Lorente, Flor Vigna, entre otros, pelearan en este evento. Para ver esta edición de Párense de Manos se transmitirá en vivo por el canal de Kick de Lucas Rodríguez (kick.com/luquitarodriguez).

Cronograma de Párense de Manos 2024:

16:00HS – APERTURA DE PUERTAS

16:30HS – BACKSTAGE CON COSCU

18:00HS – INICIO STREAM

18:15HS – ALFOMBRA VERDE

18:45HS – YEYO VS ZEKO

19:15HS – TURCO VS EL RUSO

19:45HS – MANUELA VS FLOR VIGNA

20:30HS – JAIME VS NAZARENO

21:00HS – WILL VS LUKEN

21:30HS – SHOW NASHY NASHAI

21:40HS – ROBER VS EMILIO

22:10HS – SHOW LUCKRA

22:30HS – MARTI VS FEDERIKITA

23:00HS – ROBLEIS VS MAZZA

23:30HS – SHOW KHEA

23:45HS – MIGLIORE VS MARAVILLA

00:20HS – HIMNO X EL MONO DE KAPANGA

00:30HS – MIKE VS MOMO