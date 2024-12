Wanda Nara no se cansa de exponer a Mauro Icardi: qué dicen los chats que compartió

Wanda Nara no para y volvió a compartir chats privados con Mauro Icardi. La diva mostró una conversación que tuvieron entre el 12 y 13 de noviembre y otra el 18 de diciembre, donde Icardi la insulta por salir con L-Gante y habla muy mal de la China Suárez.

Mauro Icardi sobre la China Suárez: «es una moncha de mier**»

Wanda Nara arrancó otra mañana con ganas de exponer a su expareja, el futbolista Mauro Icardi. La diva subió chats a su cuenta de Instagram, que luego borró, donde se lee dos conversaciones que tuvo con el padre de sus hijas.

Las conversaciones por Whatsapp con Mauro Icardi que subió Wanda Nara.

El primer chat que subió ocurrió el 18 de diciembre durante la tarde. En esta, los ex discuten por un reloj que Nara asegura haberle regalo por su aniversario y por su actual relación con L-Gante. “Perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, perder todoooooo por esta guerra innecesaria», comenzó escribiendo el deportista.

Luego, apunta contra la tercera en discordia: la China Suárez. «Contra mi, compararte con la China Suárez que es una moncha de mierda y encima lo que mas bronca me da.. es que ella queda bien!! Y vos como la pelotuda”, escribió Icardi.

«Es inexplicable todo!! Es inexplicable porque habías salido adelante y quedado como una reina y manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal, y vos quedar ahí arriba siempre. Hoy perdiste toda credibilidad. Perdiste todo el glamour«, agregó Mauro.

Sin embargo, en las conversaciones de hace un mes atrás, el ex de Wanda aún se mostraba cariñoso con ella y le pedía que intentarán recuperar el vínculo.

“Si organizamos y hacemos bien las cosas podemos decidir juntos y me gustaría que me acompañaras. Y sobretodo en la recuperación que será muy duro. Quisiera que estés a mi lado, que me des fuerzas, ánimos y me ayudes. ¿Estás dispuesta a que reconstruyamos nuestra vida para el bien de todos? Con mucho amor y dedicación», escribió el futbolista referenciando su operación en la rodilla.

Wanda le recordó que no quiere saber más nada con él y aseguró que intentó sacarle a sus hijas. “Estuve 6 meses con ellos, sin vos, ni Maxi”, dijo Nara.

«Pasó todo lo que te dije siempre.. el chanta de Maxi que te odia usándote para vender shows, tu novio que es un muerto de hambre que si no le dabas bola vos terminaba en una cuneta como todos los otros de su rubro y se vende con vos y le diste fama.. todos usándote y vendiéndose ellos mismos..», siguió él.

Luego, agregó: «Vos peleándote judicialmente con la persona con la que tocaste el cielo, que conseguimos todo, con el padre de tus hijas, con tu familia.. con todos por andar de gira de madrugada”.

Al hablar sobre la relación entre la conductora y el cantante de RKT, Icardi fue durísimo: «Es que no me genera ni celos. Me genera vergüenza ajena, asco.. como al 99.9% de las personas que te ven, comentan y hablan (…) Ese negro de mierda en tu vida es un cero a la izquierda, todo el séquito con el que andas dándotela de barriobajera también”.