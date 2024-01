Mica Viciconte y Fabián Cubero contra Nicole Neumann, una vez más: «Molesta la mentira»

El enfrentamiento entre Fabián Cubero y Nicole Neumann va en aumento. En ese contexto, Poroto y su pareja Mica Viciconte se mostraron muy enojados por distintas versiones periodísticas y acusaron a la modelo de hacer circular «mentiras» en los medios en complicidad son «panelistas amigos».

«En el medio hay mucho amiguismo. Siempre hay un periodista que tira: ´me contaron, me dijeron, tengo la fuente´. Es fácil llamar a un panelista amigo, contarle una u otra cosa para que la cuente sin investigar, nadie pide las pruebas ni nada. Nosotros ya sabemos cómo es esto pero la familia no, se comen el verso», se quejó Cubero en Socios del Espectáculo, mientras disfrutan de sus vacaciones en Mar del Plata.

«La verdad es que yo siempre soy de tragar, de no hablar demasiadas cosas que no son y me pregunto: ¿por qué me tengo que bancar que me miren por la calle como si fuera tal o cual cosa cuando no lo soy».

Mica coincidió con su pareja: «Cuando recién arrancaba en los medios saltaba re caliente a contestar todo. Después respondía más correctamente y ahora entiendo que la verdad la sabemos nosotros y que no hace falta contar tanto. Claramente me molesta la mentira. Tendría que ir a ahorcar a todos pero no puedo porque voy presa, entonces me quedo en el molde», cerró molesta.

Nicole Neumann embarazada: filtraron el nombre del bebé

Nicole Neumann y Manu Urcera se encuentran iniciando un año muy especial: después de casarse en diciembre pasado en Exaltación de la Cruz, la pareja espera su primer hijo.

Luego de conocerse públicamente de qué sexo será el bebé en camino, tras una entrevista de Nicole Neumann a la revista Caras, se habría filtrado el nombre favorito de la modelo.

Según reveló Para Ti, el niño en camino se llamaría Cruz Urcera. Sin embargo, ni Nicole Neumann ni Manu Urcera confirmaron la información, ya que el embarazo de la modelo recién supera los cuatro meses.