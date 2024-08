Mirtha Legrand destrozó a Alberto Fernández: «¿Cómo se enamoraban de este gordito?»

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha en El Trece, la histórica conductora Mirtha Legrand lanzó duras críticas hacia el expresidente Alberto Fernández, en medio de un debate sobre su figura pública. En paralelo, La Chiqui expresó descontento por no estar nominada a Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro.

"Mirtha":

Por sus comentarios sobre Alberto Fernández pic.twitter.com/ElZIfYgKXg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 25, 2024

Por qué Mirtha Legrad destrozó a Alberto Fernández

En referencia al expresidente Alberto Fernández, Mirtha Legrand en su programa de El Trece expresó: «¿Pero las mujeres cómo se enamoraban de este gordito?». El comentario generó risas entre sus invitados. Ante esta observación, uno de los presentes respondió: «Mirtha, el poder, sin lugar a dudas, seduce».

Lejos de suavizar sus palabras, la conductora continuó criticando el aspecto físico de Fernández: «Con esos bigotes horribles, espantoso. Panzón», afirmó Legrand, sin filtro, reflejando su claro descontento con la figura del exjefe de Estado.

Mirtha Legrand no fue nominada a los Martín Fierro

En la última edición de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand también expresó su sorpresa y descontento por no estar nominada a Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro. La reconocida presentadora, que ha sido un ícono en la televisión argentina, abordó el tema durante su programa.

Mirtha Legrand comentó: “A mí me preguntaron mucho por qué no estoy nominada. No vi la lista hasta que llegué aquí, y la verdad es que no sé el motivo”. La conductora recordó que el presidente de Aptra, Luis Ventura, había mencionado anteriormente que tanto Susana Giménez como ella habían recibido tantos premios Martín Fierro que se consideraban “habituales” en la ceremonia.

Sin dudas la ausencia de Mirtha Legrand en la categoría de Mejor Conductora generó distintas especulaciones entre sus seguidores, quienes se preguntan por qué la emblemática figura de la televisión argentina no fue reconocida en esta edición de los premios.

NA