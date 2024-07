Mirtha Legrand y Florencia Peña aclararon por qué se habían distanciado: «Grieta humana»

Florencia Peña recordó su primera aparición en el programa de Mirtha Legrand y eso llevó a la conductora a interrumpir y revelar un distanciamiento que habían tenido. “Tuvimos un pequeño desencuentro. Algo político me parece,” dijo Legrand. “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?” reaccionó la actriz.

“No, la grieta está distinta ahora. Ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana,” comentó Peña. “De repente me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas. Yo que soy mamá de tres hijos, pienso en qué Argentina me gustaría para mis hijos.”

La Chiqui le consultó a Florencia sobre “qué tipo de país” le gustaría, y sin vueltas, Flor respondió: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, me parece que no vamos a construir algo bueno. No me gusta que escrachen periodistas, me parece que no es por ahí. Podemos construir una Argentina más justa y respetándonos».

A Mirtha Legrand le preocupa el hambre en el país

“A mí el hambre es lo que más me preocupa,” interrumpió Mirtha Legrand. “Para eso, es necesario que el Estado esté presente,” explicó la actriz.

“A mí me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, ¿dónde encontrás otro trabajo? ¿Dónde?”, continuó Legrand, invitando a reflexionar sobre la desigualdad en el país. “Es entender que la desigualdad en nuestro país, hay que atenderla desde algún lugar. No podemos tener tanta brecha entre los que más tienen y los que menos, porque hay gente que no tiene para comer».

