Mirtha Legrand destrozó a Shakira por su show en la Copa América 2024: «Pésimo»

Mirtha Legrand arremetió contra Shakira tras su controvertida actuación en el show de mediotiempo de la Copa América 2024. En el programa La Noche de Mirtha, el periodista Gastón Edul reveló detalles sobre la presentación de la cantante colombiana, generando una dura reacción de la conductora.

Gastón Edul comentó en el programa que Shakira recibió críticas por su actuación durante el entretiempo, mencionando que la artista hizo playback y cantó en inglés. En ese sentido, Mirtha Legrand no dudó en calificar la actuación como “pésima”, agregando que el show de Shakira fue “un fiasco”.

Edul también reveló un rumor sobre el contrato de la cantante, mencionando que Shakira cobró dos millones de dólares por su presentación. Diego Pérez, a su turno, bromeó sobre el pago, sugiriendo que si Shakira hubiera cantado bien, la cifra podría haber sido aún mayor.

Además, Gastón Edul señaló que la duración del show de mediotiempo fue de 25 minutos, cuando lo reglamentario es de 15 minutos, y recodó que Lionel Scaloni fue censurado por exceder en dos minutos el tiempo permitido en sus declaraciones.

Mirtha Legrand y Florencia Peña aclararon por qué se habían distanciado

Florencia Peña recordó su primera aparición en el programa de Mirtha Legrand y eso llevó a la conductora a interrumpir y revelar un distanciamiento que habían tenido. “Tuvimos un pequeño desencuentro. Algo político me parece,” dijo Legrand. “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?” reaccionó la actriz.

“No, la grieta está distinta ahora. Ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana,” comentó Peña. “De repente me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas. Yo que soy mamá de tres hijos, pienso en qué Argentina me gustaría para mis hijos.”