Morena Rial fue detenida: la reacción de su exnovio Facundo Ambrosioni

Morena Rial enfrenta una difícil situación luego de haber sido detenida tras haber protagonizado un escandaloso episodio la noche del miércoles por estar involucrada en lo que pareciera ser un intento de robo a una propiedad en la localidad bonaerense de Martínez. A las horas, la hija de Jorge Rial fue liberada por la Policía.

La palabra de Facundo Ambrosioni

Ante esa noticia su exnovio y padre de su hijo mayor, Facundo Ambrosioni, se expresó en redes sociales para desligarse por completo de la situación. El padre de Francesco, dejó un mensaje en redes, que decía: «Tenemos muchos mensajes de un tema que no nos incumbe, solo decir que Fran vive con nosotros y está 24/7 de lunes a lunes, los 365 días del año»

Además en otra historia agregó: «Respetuosamente, solicito a los medios de comunicación que no mencionen ni involucren a mi hijo, en cualquier tema o noticia relacionada con la progenitora. Debido a circunstancias familiares, mi hijo ha estado alejado de su progenitora durante todo este tiempo, y es importante para mi proteger su bienestar emocional y evitar cualquier situación que pueda afectar su estabilidad. Agradezco su comprensión y cooperación en este asunto»

Además Facundo expresó en el al programa A la Barbarossa.: «Yo estoy contento porque disfruto mucho a mi hijo, lo otro es una vergüenza. Fran no estaba, está en Córdoba con nosotros. Va al psicólogo desde hace un año y medio, hace tiempo que no tiene contacto con la madre, hace un tiempo que no pregunta y me saqué la lotería con mi mujer porque lo cuida como si fuera un hijo, lo ama y lo contiene. Cuando mi hijo vivía con Morena, estaba muy descuidado», contó el joven.

«Cuando estaba en Buenos Aires, no iba al colegio, me preocupaba mucho, la educación no era la correspondiente, comía hamburguesas todo el día, se dormía a las 4 de la mañana, esas cosas me preocupaban, empecé el trámite, me costó, pero lo logré y hoy vive conmigo», sumó Ambrosioni.

A diferencia de Morena, Jorge Rial está presente con su nieto: «Por el abuelo pregunta… Jorge se comunica y pregunta. ‘Esto es una vergüenza, cuidalo, por favor’, me dijo. A mí también me da vergüenza ajena lo que hace Morena».

Cabe destacar que hace un tiempo Morena Rial enfrentó momentos difíciles, luego de que la Justicia le revocará la tenencia compartida de su hijo mayor, Francesco, de 5 años. Según trascendió, la Cámara de Familia N.º 2 de Córdoba ordenó que el pequeño deberá permanecer en la provincia junto a su padre, Facundo Ambrosioni.