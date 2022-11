Mundial Qatar 2022: la furia del Kun Agüero porque no lo dejaron entrar a la concentración argentina

El ex futbolista Sergio “Kun” Agüero estalló de furia durante un streaming al contar que no lo dejaron ingresar a la concentración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. “Si no quieren que vaya, todo bien, pero que me lo digan en la cara”, lanzó el campeón de América en 2021, que tuvo que retirarse a los 33 años por una arritmia cardíaca.

“Quiero saber por qué no me dejaron entrar. Quizá no les gustó alguna vez que opiné de algo, ni idea”, expresó Agüero en un streaming que compartió con los comediantes Jero Freixas y Jose De Cabo.

“Igual ya está. Ahora hay que alentar”, cerró el exgoleador, quien hizo alusión al tiempo que demora el proceso de acreditación y a que algunas personas pudieron entrar a la Universidad de Qatar, donde se encuentra alojada la delegación nacional, y él no.

Kun Aguero: «Si no quieren que vaya (a la concentración de la Seleccion) que me lo digan en la cara». pic.twitter.com/F1FFDxMfWT — Pablo Gravellone (@gravep) November 21, 2022