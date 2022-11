Mundial Qatar 2022: quién es Eric Dier, el jugador de Inglaterra fanático del mate

El Mundial Qatar 2022 deja particularidades día a día. Sin embargo no todo pasa estrictamente por lo que ocurre dentro del campo de juego. De hecho, en las últimas horas se conoció una llamativa curiosidad dentro del plantel de la Selección de Inglaterra.

Uno de los jugadores la selección inglesa, Eric Dier, ama el mate. A tal punto disfruta de la infusión que el defensor de Tottenham llama «adicción» a la costumbre que bien podemos adjudicarle a Argentina y a Uruguay. La historia se conoció en las últimas horas por un video que subió la propia selección inglesa en sus redes sociales.

Allí Dier y Harry Kane comparten algunos hábitos para la cita mundialista y para sorpresa de muchos el exSporting Lisboa cuenta su pasión por el mate.

«Lo he estado tomando durante mucho tiempo. Empecé en Portugal con algunos de mis compañeros argentinos y continué. Es una adicción. Es un poco complicado llevarlo pero vale la pena. Realmente te despierta, si no tomo uno a la mañana me siento dormido», contó Dier en las imágenes.

«Yo soy más del café que del mate. Es un poco caótico, lleva mucho tiempo», contó por su parte Harry Kane, la figura del seleccionado europeo.

El próximo partido de Inglaterra en Qatar

Inglaterra enfrentará hoy a Gales en un partido válido por la última fecha del Grupo B del Mundial de Qatar. El seleccionado inglés buscará concretar su clasificación a los octavos de final.

El encuentro se jugará a partir de las 16 (hora argentina) en el estadio Áhmad bin Ali, de la ciudad de Rayán, con televisación de TyC Sports y Directv, y arbitraje del esloveno Slavko Vincic.