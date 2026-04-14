Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

El músico mendocino Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años tras permanecer internado por complicaciones de salud, en una noticia que generó un fuerte impacto en el ambiente del rock nacional.

Dónde murió Felipe Staiti y qué se sabe

Staiti murió este lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado luego de presentar serios problemas de salud, según confirmó Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

Su estado había generado preocupación en los últimos días, incluso con la posibilidad de ser trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento.

El emotivo mensaje de despedida

Desde el ámbito cultural, las despedidas no tardaron en llegar. Gareca escribió un sentido mensaje en redes sociales:

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”.

Y concluyó: “Recordaremos para siempre tu música”.

Una figura clave de Los Enanitos Verdes

Referente indiscutido del rock en español, Staiti fue uno de los creadores de Los Enanitos Verdes en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo.

La banda marcó a generaciones con clásicos como: “Lamento Boliviano”, “La muralla verde”

y se consolidó como uno de los grupos más influyentes del género en América Latina.

Su rol tras la muerte de Marciano Cantero

Tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en su voz y principal referente en los escenarios.

Desde ese lugar, mantuvo vigente el legado de la banda con presentaciones en distintos países y frente a nuevas generaciones de fanáticos.

Un legado que marcó al rock latinoamericano

A lo largo de su carrera, Staiti fue reconocido no solo por su talento como guitarrista y compositor, sino también por su influencia en el desarrollo del rock latinoamericano.

Fue parte de una de las bandas más importantes surgidas en la década del 80, con una identidad sonora que trascendió fronteras.

Conmoción en Mendoza y el mundo de la música

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor en el ámbito cultural, especialmente en Mendoza, donde era considerado una figura emblemática.

Artistas, fanáticos y referentes del rock lo despidieron como uno de los músicos más influyentes de la escena local y nacional.

De esta manera, el rock argentino despide a uno de sus grandes referentes, cuya obra y legado seguirán vivos en la historia de la música latinoamericana.