Comer sardinas dos veces por semana puede prevenir la diabetes, según estudio

Un alimento simple, accesible y muchas veces subestimado podría ser clave para prevenir enfermedades graves. Una investigación liderada por expertos en nutrición y publicada en la revista científica Clinical Nutrition puso el foco en las sardinas y sus efectos en personas con prediabetes.



Los resultados sorprendieron a la comunidad científica: incorporar apenas 200 gramos semanales de este pescado puede generar mejoras significativas en la salud.

Qué dice el estudio sobre las sardinas y la diabetes

El ensayo clínico fue aleatorizado y controlado e incluyó a 152 adultos mayores de 65 años con niveles de glucosa en ayunas entre 100 y 124 mg/dL, un rango considerado de prediabetes.

Durante un año, un grupo incorporó sardinas a su dieta habitual, mientras que el otro mantuvo su alimentación sin cambios.

Los resultados fueron contundentes:

Reducción del riesgo de desarrollar diabetes

Uno de los datos más impactantes fue la caída del riesgo: El porcentaje de pacientes con riesgo “muy alto” de desarrollar diabetes tipo 2 bajó del 37% al 8% Este cambio marca una diferencia significativa en la prevención de la enfermedad.

Mejora integral de la salud metabólica

Además del impacto en la glucosa, el consumo de sardinas generó mejoras en múltiples indicadores:

Aumento del colesterol HDL (el “bueno”)

Incremento de la adiponectina, una hormona clave en el metabolismo

Reducción de triglicéridos

Disminución de la presión arterial

Esto confirma que el beneficio no es solo puntual, sino integral.

Menor resistencia a la insulina

Otro dato clave fue la mejora en el índice HOMA-IR, un marcador que mide la resistencia a la insulina.

Los participantes que consumieron sardinas mostraron una mejor eficiencia metabólica en comparación con el grupo de control.

Por qué las sardinas tienen este efecto

Las sardinas son ricas en nutrientes esenciales como:

Omega-3

Vitamina D

Taurina

Flúor

Sin embargo, el estudio destaca un punto clave: el beneficio no está en los nutrientes por separado, sino en el alimento completo.

El concepto clave: la “sinergia alimentaria”

Los investigadores subrayan que este efecto se debe a la sinergia entre los componentes del alimento.

“El alimento no es simplemente la suma de sus partes. La combinación única de nutrientes presentes en la sardina interactúa de forma que la suplementación química no puede replicar”, explicaron los expertos asociados al estudio publicado en Clinical Nutrition.

Este concepto refuerza una tendencia actual en nutrición: priorizar alimentos reales por sobre suplementos aislados.



En un contexto donde la diabetes tipo 2 crece a nivel mundial, este hallazgo pone en valor un alimento económico y fácil de conseguir.

A veces, la prevención no está en lo complejo, sino en lo más simple: lo que elegís poner en tu plato cada semana.



