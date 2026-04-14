Privatización de Transener: tres empresas presentaron sus ofertas por la mayor transportista de energía de Argentina

Desde Nación aseguraron que la medida marca el cierre de un “período excepcional” de participación estatal directa en la transmisión de energía. Foto: archivo.

Este martes, el Gobierno nacional realizó la apertura de sobres con las ofertas por la venta de las acciones que el Estado posee en Citelec, la operadora de Transener, la mayor transportista de energía del país. De esta forma, se reveló a los tres candidatos que formalizaron sus antecedentes conforme a los requisitos del pliego.

Las firmas que confirmaron su interés son, en su mayoría, las que resonaban en los días previos. En esta ocasión, Genneia y Grupo Edison optaron por participar de forma conjunta, mientras que Central Puerto y Edenor presentaron ofertas por su cuenta.

Genneia, líder en energías renovables, es conducida por Jorge Brito (presidente del Banco Macro) y cuenta con el mexicano David Martínez como socio inversor. Por su parte, Edison Energía es un holding formado en 2025 por los hermanos Juan y Patricio Neuss, junto con el Grupo Newsan y accionistas de Inverlat Investments.

Central Puerto llega a la licitación tras cobrar relevancia regional por su reciente ingreso al sector de los hidrocarburos, mediante la compra de Patagonia Energy en Vaca Muerta. Por último, Edenor —la mayor distribuidora eléctrica del país— es propiedad de Integra Capital, grupo controlado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El fin de un «período excepcional»

Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la venta de las acciones de Citelec marca el cierre de un “período excepcional” de participación estatal directa en la transmisión de energía. Según indicaron, la medida restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico, donde el transporte debe ser realizado por el sector privado bajo control estatal.

La licitación, anunciada en diciembre pasado, estaba programada originalmente para el 26 de marzo, pero Economía postergó la fecha hasta hoy para ampliar la concurrencia y asegurar el éxito de la operación.

Transener administra más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman otros 6.228 kilómetros operados por sus empresas controladas. Esta infraestructura dimensiona su importancia crítica para el sistema eléctrico nacional.

Citelec es la sociedad que controla cerca del 51% de las acciones de Transener, las cuales están divididas por partes iguales entre Pampa Energía y Enarsa. Por otra parte, el resto de las acciones se reparten entre ANSES, con el 19,57%, y otro 27,78% colocado en la bolsa de valores.

Tras la presentación de las ofertas técnicas realizadas este martes, el cronograma continuará con la evaluación de las ofertas económicas. Según los plazos establecidos, se prevé que la adjudicación formal se realice durante el mes de junio.