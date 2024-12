Murió Jorge Lanata: el día que se enteró de que era adoptado

Jorge Lanata murió este lunes 30 de diciembre a los 64 años, luego de una larga internación de más de seis meses. Su vida estuvo cargada de historias que tuvieron impacto personal: una de ellas fue la de su adopción, una verdad que se le reveló en la adultez y que eligió compartir con el público, como tantas otras cosas. La historia que lo marcó.

Murió Jorge Lanata: la historia de su adopción

Jorge Lanata se enteró de que era adoptado cuando era un adulto, a los 55 años. «Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía cincuenta y cinco años cuando me enteré» reveló tiempo después, cuando se sintió listo para compartirlo.

Todo surgió como una casualidad. Una de sus primas se reunió con su entonces esposa Sarah Stewart Brown, «Kiwita«, tras pedirle por el encuentro, y le contó un secreto guardado desde hace años. «Ella era chica y había escuchado, de casualidad, a su padre Emilio hablando con un tercero. Hablaban de mi adopción. No sabía más y lo había callado durante años» había contado entonces Jorge Lanata.

«La única que podía saber, la única Lanata que quedaba viva, en verdad, era mi tía Negra. Carmen Billy Lanata, le habían puesto Billy por ‘Billy the Kid’. Perdió un hijo de veinte años hace mil y vive en un viejo edificio de la calle Montes de Oca. La Negra se resistió a dar los pocos detalles que dio: mamá había tenido un parto fallido de mellizos y, por amigos de Mar del Plata, tomaron contacto con una partera: mi madre era una chica rica del interior de la provincia, madre soltera» avanzó el periodista sobre su vida personal.

Lanata sumó que «la Negra no recordaba el apellido, cree que mi fecha de nacimiento era la verdadera, mamá venía fingiendo un embarazo y pasó una temporada en Mar del Plata hasta que volvió conmigo. Me hizo jurar que nunca iba a contarlo. Y después me dijo que todos lo sabían«.

Sin embargo, eligió quedarse con sus padres Angélica y Ernesto y no investigar en profundidad quiénes eran sus padres biológicos. “La respuesta es obvia. Yo sé de dónde vengo. Mi mamá era una señora de ojos verdes con la que nunca pude cruzar una sola palabra, pero con la que teníamos grandes diálogos con solo mirarnos” contó entonces sobre su infancia.

Murió Jorge Lanata este lunes: qué le pasó

Jorge Lanata falleció este lunes a los 64 años, tras permanecer cerca de siete meses internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano y dando batalla a una larga enfermedad.

Según se conoció, su estado desmejoró el fin de semana, como consecuencia de una hemorragia interna que los médicos no pudieron detener. Su cuadro, además, se agravó como consecuencia de una infección que llevaba varios días.

Finalmente, una falla multiorgánica generó la muerte de Jorge Lanata, cuyo desenlace se había anticipado más temprano ya que el personal médico definió no avanzar en un nuevo tratamiento invasivo que impactara aún más en la salud del periodista.