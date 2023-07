Murió Leandro, el nieto de Robert De Niro: tenía 19 años

A pocos días de haberse convertido en padre, el actor Robert De Niro recibió una de las noticias más triste. Su nieto Leandro, de 19 años, murió por causas que aún no trascendieron públicamente.

Así lo informó la hija del multipremiado actor y madre del adolescente, Drena De Niro, en un posteo que publicó en sus redes sociales.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”, manifestó su mamá.

Su padre, el artista Carlos Mare, pidió disculpas por “no poder salvarlo”: “Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”.

Murió el nieto de Robert De Niro: quería dedicarse a la actuación

Leandro tenía ganas de seguir los pasos de su abuelo Robert De Niro en la actuación y ya había tenido pequeñas participaciones en importantes producciones como: Nace una estrella, Cabaret Maxime y The Collection.

“Siempre quise que mi hijo tuviera una vida exactamente igual a la mía mientras crecía, pero ahora que soy madre, sé que será diferente”, había manifestado Drena, durante una entrevista realizada en 2011.