Murió Manolo Arjona, uno de los integrantes históricos de Locomía, a los 58 años

El artista español falleció de manera repentina en su casa de Barcelona. Fue parte de la formación que llevó a Locomía a convertirse en un fenómeno internacional con su música, sus abanicos y una estética que marcó una época.

El pop español despidió este miércoles a Manolo Arjona, uno de los integrantes históricos de Locomía, la banda que revolucionó la escena musical de finales de los años 80 y comienzos de los 90. El artista murió a los 58 años en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona, según informaron medios españoles.

La noticia generó una fuerte conmoción entre los fanáticos del grupo, que alcanzó fama mundial gracias a una propuesta que combinó música, coreografías y una estética inconfundible basada en enormes abanicos y llamativos vestuarios.

Cómo fueron las últimas horas de Manolo Arjona

De acuerdo con la información difundida en España, Arjona pasó las últimas horas de su vida dedicado a una de las actividades que más disfrutaba fuera de los escenarios: la pintura.

Luego de trabajar en uno de sus cuadros, se fue a dormir y ya no despertó. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre las causas de su fallecimiento.

Sus restos serán velados en el tanatorio Áltima Viladecans, la ciudad donde residía desde hacía varios años.

La despedida de los integrantes de Locomía

La muerte del artista fue confirmada también por el entorno de Locomía. A través de las redes sociales, el fundador del grupo, Luis Font, le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

«Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones«, escribió.

Por su parte, las cuentas oficiales de la banda también lamentaron la pérdida de uno de los músicos que formó parte de la historia del grupo.

El fenómeno que marcó a toda una generación

Manolo Arjona integró la formación que llevó a Locomía a conquistar mercados de Europa y América durante los primeros años de la década del 90.

Con el disco «Taiyo», editado en 1990, el grupo alcanzó su mayor popularidad gracias a canciones como «Locomía», «Rumba, Samba, Mambo» y «Gorbachov», éxitos que todavía hoy forman parte de la memoria de varias generaciones.

Más allá de la música, la banda se convirtió en un fenómeno cultural por su imagen extravagante, las coreografías sincronizadas y los abanicos gigantes que terminaron siendo su sello distintivo.

El regreso a los escenarios y una vida lejos de la fama

Después de alejarse de Locomía, Arjona optó por mantener un perfil bajo y desarrolló su vida lejos del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en 2007 volvió a reunirse con Xabier Font para impulsar una nueva etapa del grupo, que incluyó una gira internacional y una formación renovada.

Con el paso de los años volvió a apartarse de los escenarios para dedicarse a proyectos personales, entre ellos su pasión por la pintura.

La segunda muerte que golpea a Locomía en pocos años

La partida de Manolo Arjona se suma a otra pérdida que marcó a la banda.

En noviembre de 2023 falleció Francesc Picas, otro de los integrantes más recordados de Locomía, a los 53 años. En ese momento, su familia comunicó la noticia con un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde expresó que su recuerdo permanecería para siempre en quienes lo conocieron.

Con la muerte de Arjona, Locomía pierde a otra de las figuras que ayudaron a construir uno de los grupos más originales e influyentes del pop en español, un fenómeno que décadas después sigue despertando nostalgia y sumando nuevas generaciones de seguidores.

Con información de Clarín