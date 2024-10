Murió Teri Garr, la actriz de “Tootsie” y “Young Frankenstein”

La actriz y cómica estadounidense falleció a los 79 años tras padecer un cuadro de esclerosis múltiple, según anunció su representante y amiga, Heidi Schaeffer, en Los Ángeles. La intérprete fue diagnosticada con EM hace más de 20 años, sin embargo, lo reveló en 2002: “Creo que todo el mundo se asusta cuando oye algo así, eso se debe a que no hay mucha información al respecto”.

Quién era Teri Garr

Teresa Garr -popularmente conocida como Teri- obtuvo gran reconocimiento por su trabajo en «Young Frankenstein», “Friends” interpretando a la madre de Phoebe Buffay y “Tootsie”. Esta última, le valió una nominación a los Premios Oscar como mejor actriz de reparto.

Nacida en Ohio, la artista inició su carrera como bailarina y, a lo largo de su vida, se convirtió en un ícono de la pantalla grande durante la década de 1970.

Fue reconocida por interpretar a personajes femeninos que, en su momento, rompían con los roles de género. “Me molesta que escriban el papel de una mujer que no es más que una ‘femme fatale’ sexy que seduce a la gente para salirse con la suya”, dijo en una entrevista en 2012. Además, señaló que esos papeles perpetúan “el mito de que así es como tienen que actuar las mujeres, en lugar de utilizar su cerebro o su ingenio”

Nacida en Ohio, la artista inició su carrera como bailarina en los musicales que protagonizó Elvis Presley en varias películas de los 60. Luego, apareció en los programas de televisión Star Trek, That girl, y en varios episodios de series de comedia como The Sonny and Cher Comedy Hour o The New Dick Van Dyke Show.