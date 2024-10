Ben Affleck y una insólita condición para tener un noviazgo formal tras superar a Jennifer Lopez

Ben Affleck parece estar listo para comenzar una nueva etapa en su vida amorosa, aunque esta vez con una insólita condición para un noviazgo formal. Tras su separación con Jennifer Lopez, el actor de 52 años atravesó un proceso personal que lo hizo reconsiderar sus prioridades. Ahora, está decidido a enfocarse en su bienestar y en las cualidades internas de sus futuras parejas.

Superar la separación fue un proceso difícil

Para Affleck, el proceso de superar a la actriz fue complicado y dejó en claro lo importante que es mantenerse fiel a sus propias necesidades, en especial a su sobriedad.

Fuentes cercanas al actor revelaron que Ben Affleck no buscará una relación seria hasta que su divorcio sea definitivo. Sin embargo, el actor no descarta salir y conocer nuevas personas, siempre y cuando cumplan con una condición especial. La insólita condición de Affleck para un noviazgo formal es encontrar a alguien que comparta su compromiso con la sobriedad o que esté en proceso de recuperación, una prioridad que no está dispuesto a comprometer.

La condición que prioriza Ben Affleck

Estas declaraciones fueron compartidas por una fuente al medio DailyMail.com, y Ben Affleck sabe que, tras un período difícil, su recuperación es fundamental y se dio cuenta de que estar rodeado de personas que apoyen su sobriedad es clave para su bienestar. Amigos cercanos al actor tuvieron miedo de que en algún momento la soledad y el estrés tras la separación de la cantante lo llevaran a recaer.

Finalmente, en medio de esta transición, Jennifer Lopez incluso recurrió a la exesposa de Ben Affleck, Jennifer Garner, en busca de apoyo para él. Aunque el proceso fue desafiante, Affleck está dispuesto a seguir adelante, manteniéndose fiel a sus propios valores y asegurándose de que su próxima relación formal esté alineada con su nueva perspectiva de vida.