Murió Victor Willis, el cantante de The Village People y creador de la icónica «YMCA»

El mundo de la música está de luto tras conocerse la muerte de Victor Willis, histórico cantante de The Village People, recordado por interpretar al emblemático personaje del policía y por ser uno de los compositores de «YMCA», uno de los himnos más populares de la música disco. Tenía 74 años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el artista falleció el martes 30 de junio como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva, apenas un día antes de cumplir 75 años.

El emotivo comunicado de su esposa

La noticia fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales oficiales del cantante, donde compartió un mensaje cargado de dolor.

En el comunicado informó que Victor Willis murió tras enfrentar una enfermedad de rápida evolución y pidió respeto y privacidad para atravesar el duelo junto a su familia.

Poco después, la cuenta oficial de The Village People también confirmó el fallecimiento y expresó su pesar por la partida del histórico vocalista.

La voz detrás de un himno de la música disco

Victor Willis fue una de las figuras centrales de The Village People, el grupo que marcó una época a fines de la década de 1970 con éxitos como «YMCA», «Macho Man», «In the Navy» y «Go West».

Además de ser la voz principal de la banda, Willis fue coautor de «YMCA», una canción que trascendió generaciones y se convirtió en un clásico de fiestas, eventos deportivos y celebraciones en todo el mundo.

Su personaje del policía, junto al resto de los integrantes caracterizados como bombero, vaquero, obrero, motociclista e indígena, se transformó en una de las imágenes más reconocidas de la cultura pop.

Un legado que marcó a varias generaciones

Con su carisma y potente voz, Victor Willis dejó una huella imborrable en la historia de la música disco.

A casi cinco décadas del lanzamiento de «YMCA», la canción continúa siendo uno de los temas más escuchados y bailados del mundo, consolidando el legado artístico de quien ayudó a convertirla en un fenómeno global.