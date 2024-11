Murió Willy Quiroga, el legendario fundador de Vox Dei

Murió Willy Quiroga (84), el histórico bajista y fundador de la banda Vox Dei en 1967, tras permanecer internado en la Clínica de la Trinidad de Quilmes y enfrentar médicamente una difícil enfermedad desde hace varios meses. En agosto pasado, había anunciado su retiro definitivo de los escenarios tras ser diagnosticado con EPOC, lo que no le permitía ya dedicarse a la música.

Murió Willy Quiroga: luto en el rock nacional

Pasado el mediodía de este jueves, las redes sociales de Willy Quiroga se vistieron de luto: en las historias de Instagram de su cuenta oficial, familiares y amigos compartieron la triste noticia. «Un prócer del rock argentino. Lo extrañaremos siempre y seguiremos escuchando toda su obra» indicaron en la despedida.

Meses atrás, había comunicado que se retiraba de los escenarios. «Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda«, había señalado.

Quién era Willy Quiroga

Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como «Willy», nació en Río Cuarto, Córdoba, en 1940 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Virreyes, provincia de Buenos Aires. Antes de cumplir los 20 años ya había decidido que su vida era la música, tras ser seguidor de la música de Bill Haley y Elvis Presley.

Además de la música en sí misma, el artista fue compositor, locutor, productor musical y bajista y dedicó su vida al trabajo hasta agosto pasado cuando anunció su retiro. A los 18 años había formado su primer grupo musical con ritmos folclóricos y en la década del 60 integró Los Chúcaros, aunque en 1962 se volcó de lleno al rock nacional con Los Out, una formación que duró poco.

En 1967, Willy Quiroga conoció a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy con quienes formaron el grupo Mach 4, presentando temas en inglés y con una estética que buscaba asemejarse a Los Beatles. Poco después, cambiaron el nombre del grupo para llamarse Vox Dei, que se volvió histórica.

En sus inicios, Quiroga era el guitarrista y Soulé el bajista, aunque posteriormente cambiarían de instrumentos entre ellos. Así, el artista se convirtió en el único miembro de Vox Dei que participó en todos los discos del grupo.

Willy fue autor de clásicos como «Compulsión» y «Total qué», del disco Caliente de 1970; «Tan solo un hombre» de 1971; «Esta noche no parece igual» y «Jeremías pies de plomo», esta última escrita junto a Soulé para el disco «Jeremías pies de plomo de 1972». También fue autor de «Es una Nube», «No hay duda» y «Loco, hacela callar», del disco «Es una nube, no hay duda» de 1973.

Tras la separación de Vox Dei, Quiroga formó Destroyer, con Juan Antonio Ferreyra y Polo Corbella que solo se presentó en un show y cambió de formación. Posteriormente, formaría Willy Quiroga y la Fuerza, donde cambió su habitual rol de bajista por el de tecladista y también el Willy Quiroga Trío, donde tocó con Rubén Basoalto.

Quiroga siguió tocando con Vox Dei hasta 2017, momento en que por una demanda judicial de Soulé tuvo que comenzar a presentarse como Willy Quiroga Vox Dei.