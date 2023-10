Nacha Guevara sobre Charly García: «Ahora no es él, no es feliz»

Nacha Guevara hizo fuertes declaraciones al hablar de la salud de Charly García. Lo hizo en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe.

«Lo adoro a Charly. Es un genio. Un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Extraño a ese Charly. Era destructivo pero era él. Ahora lo veo autómata, como un robot», opinó Nacha.

«Él a mí me llama Clotilde, que es mi nombre verdadero. Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme y cuando me pudo enfocar me dijo Clotilde. No quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera», agregó Guevara en el programa de televisión.

«Hay que dejar a ciertas personas a que cumplan su destino. Si quiere que se vuelva a tirar por la ventana pero que sea él. Ahora no es él. No es feliz. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Antes por lo menos tenía sus momentos adorables, de locuras.. componía seguía cantando. Ahora está muerto en vida y no quiero entrar en detalles desastrosos», cerró Nacha Guevara.

Habló la hermana de Charly García

La hermana menor de Charly García, Josi García Moreno, dio detalles de la salud del ídolo del rock nacional. Días atrás se había instalado la polémica, luego de que varios artistas contaran que el entorno del músico no dejaban visitarlo.

«Está cuidado por toda la familia y recuperándose«, dijo Josi. «Charly está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días, afirmó García Moreno a Clarín.