¿Nació el amor en Survivor Expedición Robinson?: un video muestra a la primera pareja

En Survivor Expedición Robinson se pudo ver que se formó la primera pareja del reality. Se trata de Francisco, de 34 años, y Aixa, de 24, que participan juntos del juego en el Equipo Sur. “¿Hay lugar para el amor en Suvivor o todo es parte del juego?”, preguntó Marley, antes de poner al aire las imágenes en las que se puede ver a los participantes dándose un beso, mientras duermen juntos en un improvisado refugio.

Luego le preguntaron a los participantes por la situación. “Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís, simplemente se vive en el día a día”, explicó Francisco.

Para Aixa fue algo incómodo que se vea frente a cámaras un costado tan íntimo suyo: “No quisiera que se vea esa parte de mí, como que no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo otro lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.

Para Francisco lo más importante es la competencia y convertirse en el ganador de Survivor, la nueva apuesta de Telefe. «Yo vine a jugar, competir, llegar a la final y divertirme, nada más, para eso vengo».

Survivor: la charla entre la sobreviviente de Cromañón y su rescatista

Survivor Expedición Robinson mostró otro momento emotivo con los dos protagonistas de la tragedia de Cromañón. Después de su primer encuentro, Martín Lobo y Giselle Margonari se reencontraron en una charla íntima.

Si bien ambos jugadores están en campamentos distintos, se les dio la oportunidad de encontrarse para que puedan compartir algunas palabras de lo que fue atravesar juntos aquel hecho que ocurrió en diciembre de 2004. Giselle ya se había mostrado agradecida con Lobo, pero también había expresado su necesidad de poder charlar con él a solas y finalmente lo logró.

