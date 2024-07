Survivor Expedición Robinson: así fue la charla íntima entre la sobreviviente de Cromañón y su rescatista

Survivor Expedición Robinson mostró otro momento emotivo este domingo con los dos protagonistas de la tragedia de Cromañón. Después de su primer encuentro, Martín Lobo y Giselle Margonari se reencontraron en una charla íntima.

Si bien ambos jugadores están en campamentos distintos, se les dio la oportunidad de encontrarse para que puedan compartirse algunas palabras de lo que fue atravesar juntos aquel hecho que ocurrió en diciembre de 2004. Giselle ya se había mostrado agradecida con Lobo, pero también había expresado su necesidad de poder charlar con él a solas y finalmente lo logró.

Así fue la charla íntima entre la sobreviviente de Cromañón y su rescatista

En este nuevo encuentro, Giselle le volvió a agradecer tanto al jugador como a todos los bomberos que participaron en el rescate. «Gracias a ustedes hay gente que hoy está viva. Es muy valiente», expresó la sobreviviente de Cromañón.

Martín se mostró totalmente emocionado y rompió en llanto: «Pasa que uno está viejo ahora, ve a la familia. Yo cuando fui ahí y saqué tantos chicos muertos «. Giselle que se emocionó con él, recordó: «Tengo las imágenes grabadas y ahora que soy mamá, veía a chicos como ‘dormidos’ pero no lo estaban. Estaban muertos».

«Sacamos criaturas, chicos chiquitos de atrás de la barra. En el baño también había gente atrapada», continuó con el duro relato el bombero retirado. A su vez contó lo que sucedió apenas entró al boliche donde se originó todo y dijo: «Me tiraron al piso y me sacaron la máscara. Es como una situación de ahogados en el mar que si vas de frente me querés ahogar. No podía explicarles que los quería sacar «.

«Yo nunca conté las personas que salvé en mi vida, pero sí te quedan los que no pudiste salvar. No cerramos nunca esa herida», reveló minutos después.

Tras escuchar la versión de lo que el bombero tuvo que atravesar, Giselle le expresó: «No se sana. Hace bien contar aunque revolvés. Con vos igual siento que podemos cerrar esta etapa y este dolor, vos desde tu lugar y yo desde el mío «.

El íntimo encuentro logró gran emoción entre los espectadores quiénes no tardaron en replicar la historia de ambos en redes sociales.