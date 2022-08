Nació el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé: mirá el particular nombre que eligieron

Esta tarde nació la cuarta hija de Luisana Lopilato junto a Michael Bublé. La noticia llegó a través de sus redes sociales, en donde publicó la foto que capturó uno de los primeros momentos de la recién nacida. «Del amor es la vida y es la luz y ella…», escribió la actriz argentina.

Con una imagen del diminuto pie con la banda del hospital sostenido por las manos de los flamantes padres, la actriz dio a conocer el nombre de la criatura. «Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios!», escribió feliz Luisana.

«Te amamos! Tus hermanos, mamá y papá», señaló el tuit de la actriz con el que se conoció la noticia.

Del amor es la vida y es la luz y ella… nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios! Te amamos! Tus hermanos, mamá y papá❤️

From love comes life, light and her… our baby Cielo Yoli Rose Bublé. Thanks God! We love you ❤️ pic.twitter.com/BlTJ0HnWZo