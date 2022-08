Nathy Peluso dijo que se siente española y sus fans se ofendieron

La cantante Nathy Peluso se convirtió este domingo en tendencia en Twitter tras hablar de Argentina y de su nacionalidad. Habló de su vínculo con España. Sus fans rápidamente replicaron sus declaraciones, estallaron los memes y hasta hubo críticas.

«Me siento española. Me doy cuenta que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más quiero es comerme un pincho con tortilla», declaró la artista.

En una nota a la revista Vogue, sostuvo: «Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… todo es español», expresó, y sus dichos pronto se viralizaron.

Enseguida tuvo opiniones a favor y en contra. «Nathy Peluso diciendo que se siente Española después de un tema que se llama ‘Buenos Aires’ y hacerse la latina para tener éxito», la cuestionó uno de los internautas.

Lejos de abstenerse, la cantante nacida en Buenos Aires, respondió con un particular mensaje a través de Twitter:

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m