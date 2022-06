Nati Jota tuvo una polémica frase sobre sus amigas y las redes no la perdonaron

Nati Jota es influencer, trabaja en las redes sociales, pero sus seguidores no le perdonaron las últimas declaraciones.-

La influencer Nati Jota se vio envuelta en una gran polémica, debido a sus desafortunados dichos respecto de sus amistades, y cosechó miles de repudios en redes sociales.

La joven, que tiene muchos seguidores en todo el país, además se convirtió tendencia en redes por ese mismo episodio, que por el momento no aclaró posteriormente.

El comentario se dio en medio de una charla con los oyentes del programa que comparte con Nico Occhiato, donde se planteó la conversación sobre «qué decisiones tomaste que te hayas arrepentido».

Así es que el ida y vuelta derivó en la dinámica que cada uno de los integrantes de ese equipo radial tenía en las redes; ello llevó a que otra de las panelistas, la bailarina Flor Jazmín Peña, contara que alguien puede no etiquetar a otro en redes por ser más lindo.

“Re puede existir eso. Porque sabés que puede sumar seguidores. ¿Nunca te pasó de decir por qué no me etiquetó acá?”, le preguntó al conductor del ciclo.

En ese contexto, Nati Jota se sinceró: “La de no etiquetar no la hice, pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera”.

Ante la confesión, las reacciones de sus compañeros fueron variadas. “¡No, no, no! ¡Mentira!”, exclamó Occhiato. “¿Viste? Amo que lo admita”, agregó Peña. “No la voy a acompañar nunca más a ningún lado, por las dudas”, aportó Valentina Iúdica.

Luego, Nati Jota amplió el concepto. “Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora… A vos no te llevo”, concluyó. Y encendió el debate.