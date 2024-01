Nati Jota volvió a hablar de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: «Nunca chapamos»

Nati Jota volvió a hablar de la relación amorosa entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, recientemente blanqueada. La influencer había sido tendencia el día que se confirmaron los rumores porque siempre se sospechó que ella le tiraba «onda» al conductor de Luzu TV cuando eran compañeros de trabajo.

“Con Nico no solo nunca fuimos pareja, sino que jamás pasó nada. Nunca chapamos, nada. Yo estoy con alguien tres veces y ya blanqueo, así que imaginate”, dijo Nati a un móvil de Socios en Punta del Este.

En la charla, Nati reconoció que Nico siempre le pareció lindo pero jamás lo vio como algo más que un amigo. “Nico era mi jefe, mi amigo, una especie de mezcla rara de vínculo. Lo que pasó fue que se generó una dinámica al aire de tirarle onda y por eso me decían que yo estaba enamorada o que gustaba de él, cuando nada que ver. Es fachero, no soy ciega, pero jamás me pasó eso”, agregó.

“Como dije, el vínculo pasó por el lado de ser re amigos y compañeros y un montón de cosas. No pasó nada con él. En mi caso era un juego. Yo me subí con humor y aparte ya sabía que Nico y Flor estaban juntos”, aclaró.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su romance

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron en Luzu TV, al confirmar el romance entre ambos. «Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije, ya está», señaló el conductor.

Luego de la confesión, ambos se dieron un romántico beso al aire. El video obviamente se viralizó en redes sociales. Tras lo ocurrido Nati Jota había sido tendencia.