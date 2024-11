Nicole Neumann enojada por no ser parte de los Martín Fierro de la Moda: “Andá a saber… cada uno” 

A pesar de ser una de las modelos más prestigiosas del país, Nicole Neumann no habría sido convocada por el momento para ser parte de los premios Martin Fierro de la Moda, y en una reciente entrevista mostró su enojo al respecto.

Durante la última emisión del programa Socios del espectáculo, Nicole fue consultada sobre si será parte de los premios de la moda que se celebrarán el 6 de diciembre: “No sé, ni idea”, comenzó entre risas.

El enojo de Nicole Neumann tras no recibir ninguna nominación a los Martin Fierro de la Moda

Cuando el notero le señaló que ella no se encuentra en la lista de nominados como panelistas, en redes y demás ternas, Neumann expresó: “No sé, no estaba enterada. No sé si me convocaron, todavía no me llegó nada”.

“Yo les juro que estoy más allá del bien y del mal hace rato. Estoy feliz con mi familia, trabajando, haciendo lo que me hace feliz y no me estreso por mucho más”, remarcó sobre el presente que vive.

Al ser consultada sobre si tiene buen vínculo con los integrantes de APTRA y con Luis Ventura, la rubia remarcó: “Y, el mismo que el año pasado que estuve nominada como mejor panelista, también como moda de mejor panelista y varias cosas”.

“No sé quiénes están nominadas, pero seguro las que lo están se lo merecen”, comentó sobre las demás modelos que podrían ganar un premio por el estilo que tuvieron durante este año en la televisión y en las redes.

“Mientras mi familia esté bien y con salud, no me hago mala sangre por nada”, aseguró para dejar en claro que está más allá de los conflictos en los que en otras oportunidades supo salir a enfrentar en los medios.

Al enterarse que entre las panelistas nominadas está Yanina Latorre, Analía Franchín y Sol Pérez, Nicole opinó con evidente molestia: “Está muy bien, perfecto”, dijo y agregó. “Andá a saber… cada uno”.

“Me está costando organizarme con el bebote, así que estamos yendo a pocas cosas, pero puede ser”, resaltó sobre la posibilidad de asistir al evento si es que en estos días le llega una invitación.

El look de Cruz Urcera, hijo de Nicole Neumann, para festejar sus 5 meses

A través de su Instagram Stories, Neumann compartió algunas de estas postales donde el bebé posa junto a un muñeco. Con unos círculos realizados en fibro fácil que tienen inscripto «C» y «5 meses», el pequeño se fotografió sin dejar ver su rostro.

En las imágenes se puede ver a Cruz luciendo una camisa de gasa de algodón con bolsillo delantero y un pantalón beige claro de lana. Complementó con unas zapatillas en la misma tonalidad, sin ningún otro tipo de accesorios.