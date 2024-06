Nicole Neumann y la emotiva carta que le escribió su hija Sienna, a horas del nacimiento de Cruz

Nicole Neumann mostró en sus redes sociales la tierna carta que le escribió su hija menor Sienna Cubero. El mensaje de la niña llega a unas pocas horas del nacimiento de Cruz, el bebé que la modelo espera junto a su marido Manu Urcera.

“Mamá quería decirte que estoy feliz con lo que tengo y con vos y que te amo un montón. Que podamos vivir felices para siempre”, escribió Sienna. El mensaje de puño y letra fue fotografiado y compartido por Nicole en su cuenta de Instagram.

Según detalló Teleshow, Nicole tiene programada la cesárea para el martes 18 de junio. Ese día finalmente se conocerá a Cruz, el bebé que la modelo espera junto al piloto de carreras.

El mensaje de Sienna Cubero para su mamá Nicole Neumann.

Gege Neumann se diferenció de Nicole en la polémica con su madre

Gege Neumann habló con Socios del Espectáculo y se diferenció de Nicole sobre las polémicas declaraciones de su madre, Claudia, en televisión.

“Yo no me meto. Quiero la paz siempre y lo único que me importa es que ella esté bien, que mis hijos estén bien y que mis sobrinas estén bien. Por eso, amor y paz siempre”, dijo Gege a un móvil de Socios, y agregó: “Lo importante es la paz de los niños”.