«No hay plata», la frase de Milei que ya se vende en remeras, tazas y con promociones

"No hay plata", la frase de Milei que ya está en algunos productos. Foto: Mercado Libre

Una de las frases que pronunció el presidente Javier Milei en su discurso de asunción es que “no hay plata”. También lo había expresado en entrevistas y en los debates. Ahora se venden remeras con esas palabras del líder de La Libertad Avanza.

Uno de los sitios donde se pueden encontrar es en Mercado Libre. Incluso hay promociones. Se ofrece una muñeca y una remera con esa cita, a 12.600 pesos. Hay diferentes colores para elegir.

Con la misma leyenda, también están disponible otros productos como tazas, banderas y pulseras.

Antes de ser elegido presidente, Javier Milei publicó en sus redes una imagen con la consigna “no hay plata”.

Sobre la afirmación del presidente, aún no hay acuerdo entre los economistas sobre ese postulado.

«No hay plata», una de las frases de Milei en su asunción

En su primer discurso como presidente, Javier Milei sostuvo: “No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock».

Y añadió: «En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo».

También manifestó que “los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal”.