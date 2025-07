No son humanos y ya tienen un millón de oyentes: la banda hecha con inteligencia artificial que rompe récords en Spotify

The Velvet Sundown, la banda hecha con inteligencia artificial que genera polémica entre los artistas.-

La tecnología y en particular la inteligencia artificial (IA), avanza a pasos agigantados y ya no solo transforma industrias: también está generando proyectos artísticos con impacto real. Es el caso de «The Velvet Sundown» una banda de rock que superó el millón de oyentes en Spotify en cuestión de semanas. Los detalles de esta polémica creación musical que genera un sinfín de debates y decontento.

Según se detalla en su perfil en la plataforma; The Velvet Sundown es «una banda de música sintética guiada por una dirección creativa humana, compuesta, cantada y visualizada con el apoyo de la inteligencia artificial». Y aclaran: «No es un truco, es un espejo. Un proyecto artístico provocador que busca explorar los límites de la identidad, la autoría y el futuro de la música».

El proyecto se presenta como un experimento artístico situado en un «limbo entre lo humano y la máquina», destacando que cualquier coincidencia con la realidad es totalmente accidental. Sin embargo, la identidad de los creadores sigue siendo un misterio.

Un intento por arrojar algo de luz sobre el asunto fue una entrevista en la Rolling Stone con un supuesto mánager de la banda, Andrew Felon, aunque esta fue rápidamente desmentida por los mismos responsables del proyecto, quienes aclararon en un comunicado en Spotify que se trataba de un impostor.

La especulación entre los oyentes no ha hecho más que crecer, con muchos preguntándose si detrás de todo esto no se esconde una estrategia encubierta de una gran empresa tecnológica o incluso un colectivo artístico que aún no se ha dado a conocer. La realidad es que esta aparición de artistas sin cuerpo también vuelve a poner sobre la mesa cuáles son los límites del avance de la IA.

The Velvet Sundown, la banda hecha por inteligencia artificial que genera polémica y descontento

El caso de esta banda volvió a encender la polémica. Los músicos reales «de carne y hueso» plantean un competencia desleal ante la aparición de estos proyectos que además se vuelven populares en plataformas como Spotify.

Por su parte Daniel Ek, CEO y cofundador de Spotify, aseguró que la plataforma no prohibirá la música creada con inteligencia artificial, siempre y cuando no imite la voz o estilo de artistas reales sin autorización. La postura refuerza un escenario donde la línea entre creación humana y automatizada se vuelve cada vez más borrosa.

Mientras tanto The Velvet Sundown sigue sumando oyentes y funciona como disparador de muchos cuestionamientos que van desde lo moral, hasta el cómo será el futuro de los escenarios con música en vivo, si este fenómeno crece y suma seguidores.