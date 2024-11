Oriana Sabatini contó que Gabriela Sabatini se perdió su boda: «demuestra que no…»

Este año la modelo Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala dieron el «sí, quiero» en julio de este año con una lujosa boda en Exaltación de la Cruz. La exclusiva y elegante celebración contó con una larga lista de invitados famosos entre los que estuvieron Tini Stoessel, Emilia Mernes, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, entre otros. Sin embargo, hubo una gran ausencia que dejó muy triste a la novia: Gabriela Sabatini no asistió.

Oriana Sabatini se mostró triste por la ausencia de Gabriela Sabatini en su casamiento

Las semanas previas al gran casamiento Sabatini – Dybala corrieron varios rumores que aseguraban que la tía de la novia y hermana de Ova, Gabriela Sabatini, no asistiría a la boda. La extenista está distanciada de la familia, aunque nunca se supo exactamente el motivo.

Algunos aseguran que es por un conflicto en la sucesión de bienes tras la muerte de la madre de Ova y Gabi, otros, que la familia no tiene buena relación con Luján Grisolia, la pareja de la exdeportista. Sea cual sea el motivo, la tía de Oriana no estuvo presente en la boda, algo que lastimó mucho a su sobrina.

La cantante habló con LAM sobre la situación y aclaró que la hermana de su padre si fue invitada: «Sí, le mandé la invitación. Y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo. No, me lo dijo ella”.

«Yo no tengo ningún problema. Obviamente, estoy triste, es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Que haya decidido eso es triste. Igual, cada uno con lo suyo», dijo la esposa de Paulo Dybala.

«A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual. No me faltó nadie porque si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no quiere. Los que quisieron estar, estuvieron; y los que no, no”, explicó Oriana, un tanto enojada.

A pesar de su tristeza y enojo, la influencer decidió ser conciliadora. “Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida. Y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de mi vida, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Y cuando ella tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre. Siempre”, aseguró.

“No entiendo qué pasó. No lo entiendo, genuinamente. No lo digo ni desde el enojo ni de nada. Me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo, no pasa nada. Pero no sé. Mi papá también está muy triste, obvio. Tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela. Y no podemos viajar para allá. Y la única que tenemos acá, sucede esto”, explicó.