Jorge Lanata sería trasladado hoy a la Clínica Santa Catalina: ¿cómo sigue la interna familiar?

Tras cinco meses internado, el periodista Jorge Lanata sería trasladado hoy a la Clínica Santa Catalina para iniciar su neurorehabilitación en el centro médico, según informaron Elba Marcovecchio y Bárbara Lanata.

Jorge Lanata fue sometido a una nueva intervención

Días atrás, Lanata fue operado nuevamente para colocarle un botón gástrico que permitirá alimentarlo directamente, esto habría sido decisivo a la hora de su recuperación. En DDM, la esposa del periodista confirmó las buenas noticias sobre la salud de su pareja e informó que el traslado se realizaría hoy.

«El traslado, Dios mediante, sería mañana, pero todavía no está 100% confirmado porque en terapia intensiva todo cambia día a día«, contó Marcovecchio.

Por otra parte, la hija mayor del conductor de PPT reconfirmó la misma información en declaraciones con A la tarde (América TV): “Estoy muy bien, contenta porque mañana lo trasladan a mi papá. Hoy vinimos a recibir un premio en nombre de él”.

Elba Marcovecchio se sinceró sobre la salud de Jorge en esta nueva etapa de rehabilitación e hizo referencia a los rumores sobre su lucidez: «A Jorge le encanta estar activo, escribir, le gustaría escribir una novela. Yo creo que debería trabajar menos. Es alguien con mucha creatividad y una mente maravillosa«.

Según detalló la abogada, durante el fin de semana visitó al periodista y “hablaron de música, arte y sus hijos”.

«Seis veces le salvaron la vida en el Hospital Italiano. Fueron días muy duros, pero la fuerza de Jorge, el amor de la gente que reza por él y el trabajo del equipo médico lo están ayudando a salir adelante. Jorge quiere salir, quiere volver a casa«, recordó.

Cómo sigue el conflicto entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

En sus declaraciones a América TV, Elba dio a entender que el conflicto familiar habría cesado y que ahora estarían en “paz”. Sin embargo, Bárbara Lanata, hija mayor del periodista, desmintió que todo esté bien y que los temas judiciales siguen vigentes.

“Ella da una versión y claramente no es lo mismo que te pueda decir yo. Entiendo que las cosas sean así”, dijo desmintiendo a la esposa de su padre. Y agregó: «Intercambiamos mensajes por temas informativos, no más que eso».

“Lo del camino de la paz es algo que le dijo Lilita y ella se lo apropió, me parece bien que ella dé esa imagen hacia afuera, pero no es lo que estaríamos viendo hacia adentro. No puedo contarlo porque hay temas judiciales… Pero no hay ningún camino de perdón, ni paz”, ratificó.

“No hay relación, hay un acuerdo, un pedido por la jueza para que todo sea entre las dos. No hay relación”, sostuvo.

Bárbara hizo referencia a la charla que habría mantenido Elba con Lanata y fue contundente con su opinión, asegurando que su papá estaba “perdido”: «El fin de semana mi papá estuvo perdido. Ella no fue ayer domingo. Mi hermana fue como a las ocho de la mañana, después fueron Kiwi, Margarita y yo, que me quedé hasta la noche. Si le mostró videos debe haber sido hoy a la mañana. Ayer no…”.