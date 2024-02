El novio de Sabrina de Gran Hermano, durísimo contra su pareja: «Perdió la cabeza»

Luego de ser eliminada de Gran Hermano, Sabrina Cortez habló sobre los motivos detrás de su decisión de serle infiel a su pareja, Brian Fernández. A pesar de estar en una relación hace 8 años, la jugadora mendocina entabló un vínculo romántico con Alan Simone, otro de los participantes.

Si bien Sabrina había aclarado que su pareja le permitía estar con alguien dentro del certamen si le servía para «el juego» el público no se lo perdonó y fue eliminada de la casa. En diálogo con el panel de Gran Hermano, la mendocina aclaró como se sentía en su relación con Brian.

“Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteando cosas de la relación. Después vino este pibito con esa sonrisa de mierd* que tiene, ¡si me levantaba y tenía el mate preparado! (haciendo referencia a Alan)Yo quiero ser sincera con ustedes. Yo venía de una relación en la que no tenían atención.» expresó Cortez.

Luego de salir de la casa los participantes deben continuar el aislamiento por unos días más, en los que no utilizan sus celulares y se hospedan en un hotel, por lo cual es probable que la pareja aun no haya tenido diálogo. Ante los dichos de su ¿ex? novia Brian lanzó un comunicado por historias de Instagram.

“Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenía para decir primero.La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza” comenzó el comunicado Fernández.

“Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagad* que te mandaste no es una opción, por lo que veo.” le recriminó Brian a Sabrina.

“Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real” escribió contundente.

“Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta. Me da pena, cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera, por tus actos, los que más te quieren.» concluyó el joven. Sin embargo, luego subió una captura de pantalla de una conversación con Sabrina y agregó más comentarios.

En la captura se puede leer como un contacto que tiene agendado como «Sabri» le dice un 9 de diciembre: «Bueno gordo, te amo, cuídate, confía en mi siempre y no andes chapando con nadie«. Ante lo que él responde «Te amo tonta, te va a ir bien.»

«Ultima vez que hablé con ella. Me hubieras comunicado lo que te pasaba, en vez de hacer lo que hiciste. Por lo que decís, entiendo que entraste a ver qué te pasaba, pero por las dudas, me dejaste afuera esperando. Y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste” escribió el joven en el posteo.