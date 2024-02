Agostina sospecha que Furia la nominó en Gran Hermano: «Puñal en el corazón»

Agostina de Gran Hermano descubrió que Juliana la nominó. Todo comenzó con la eliminación de Sabrina. En medio de la escandalosa salida de la última eliminada Emmanuel fue quien reveló la jugada de Juliana.

Enterada de la situación, la expolicía encaró a Furia para que le aclare lo sucedido: “Jurame que no me nominaste”. «No te nominé, tranqui”, le respondió Furia, mintiéndole, ya que la doble de riesgo le dio un voto a su «aliada». Lucía también había alertado sobre la jugada.

Pese a creerle a su «amiga», Agostina acudió al confesionario para comentar sus sensaciones. “Es algo que me generó angustia. Dije ‘¿qué parte me perdí?’, porque encima lo sabía toda la casa excepto yo”, indicó la entrerriana.

“Fue como un puñal en el corazón. Así lo sentí. La encaré y dijo que no, que lo dijo pero no lo hizo”, relató Agos. “Me quedo con que no me nominó, pero si lo hizo, quiero que la gente lo tenga en cuenta. La gente sabrá”, advirtió.

“Tengo sentimientos cruzados porque lo espero de cualquier persona menos de ella”, finalizó entre lágrimas.

Por qué Martín Ku no puede ser líder en Gran Hermano

La producción de Gran Hermano decidió sacarle la posibilidad de liderazgo a Martín Ku. El participante de Viedma se había vuelto imbatible en las pruebas semanales, razón por la cual decidieron modificar una regla.

De esta manera, quedó previsto que quien sea líder de la prueba semanal no podrá quedarse con ese galardón en la competencia siguiente, para que otra persona pueda acceder a los beneficios.

Es que ser líder de la semana implica evitar la placa de nominados de Gran Hermano, entre otros de los premios que lleva consigo el triunfo.