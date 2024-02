En menos de 24 horas Romina ya rompió el aislamiento de Gran Hermano ¿Será expulsada?

Gran Hermano se la juega nuevamente con una audaz sorpresa: la exparticipante del reality que salió en cuarto lugar Romina Uhrig ingresó a la casa por tan solo 48 horas y contará con un importante beneficio.

Según explicó Santiago Del Moro, conductor del programa, la idea es que Romina los ayude a mejor sus condiciones de orden y limpieza de la casa, ya que ella era quién se encargaba de estos roles en la edición anterior.

Una de las reglas que se le impuso a Romina era que no puede romper el aislamiento, una de las normas básicas de Gran Hermano. Es decir, revelar información del afuera que de alguna forma pueda afectar el juego. Algunos espectadores del programa están muy enojados con la producción del programa, ya que consideran que efectivamente la jugadora rompió el aislamiento en múltiples ocasiones.

Apenas entró a la casa, la exlegisladora reveló información sobre dos exjugadores. Aunque el conductor, Santiago Del Moro, dijo que no afectaba en el juego saber eso. «De la casa me lleve amigos, tengo sobrinas nuevas» dijo Uhrig, haciendo referencia a los ex participantes Daniela y Thiago, quienes fueron padres de gemelas recientemente. «Si, Daniela fue(madre) eso no cambia el juego» dijo el conductor.

Sin embargo, la ex «hermanita» continuó revelando detalles sobre el afuera. Como los motivos de que Hernán, el primer eliminado de esta edición de la casa, haya sido votado por la gente. «Ustedes, por ejemplo, la pasaban bien con este chico que se fue primero, el cordobés. Se cagaban de risa y les parecía divertido, pero la gente afuera piensa ‘qué mal, que feo, no es un ejemplo» dijo Romina.

También habló sobre Alan, el anteúltimo eliminado de la casa, pero se expresó haciéndole preguntas a los jugadores. «¿Ustedes creen que el haber estado con Sabrina, una chica con novio, a la gente le pudo caer bien?» cuestionó Uhrig.

Ante la fuerte reacción de las redes, esta mañana el conductor del programa habló sobre lo sucedido en su ciclo de radio «Club Del Moro». «Se rompe el aislamiento cuando les dice algo que afecta la competencia, es decir, que los chicos tengan un dato de un participante que se fue, o de una chica que tuvo un hijo no cambia la competencia de ellos.» comenzó explicando Santiago.

«Vos rompes el aislamiento cuando das una información que influye directamente en el juego. Por ejemplo Virginia le contó a Sabrina que Alan estaba cancelado y eso cambia el juego en cierto punto, pero no es tan grave porque se trata de un participante que ya salió.» concluyó.

La reacción de las redes ante el ingreso de Romina a la casa

Anoche la palabra «Romina» fue tendencia por el ingreso de la ex participante a la casa. Como siempre, algunos usuarios se lucieron con los más divertidos tuits.

