Otro escándalo envuelve a Wanda Nara: aseguran que estafó a una empleada

Mientras enfrenta, nuevamente, rumores de crisis con su pareja Mauro Icardi, Wanda Nara no gana más que disgustos. Es que ahora una empleada doméstica en Italia la denunció porque, asegura, trabajó en la casa de campo de la pareja y se le adeuda una suma de dinero por su prestación.

Según explicaron en «Intrusos», por América, la mujer se identificó como «Carmen o Carmela» y se comunicó con la producción del programa para contar su historia, en la que aseguró que «hace dos años y medio» no cobra sus haberes, a pesar de la promesa de la empresaria.

Actualmente, la denunciante permanece varada en Italia y no puede volver a Argentina a pesar de su deseo porque, si bien permanece en la vivienda de los Icardi, no tiene acceso a un ingreso económico que le permita sustentarse y retornar.

La trabajadora agregó que Wanda le prometió hacer los papeles para que su estadía sea legal en Europa, pero finalmente eso no sucedió. Tampoco lo hizo con ponerla en blanco ante la ley, para que pueda pueda ejercer sus derechos.

Poco después de conocerse la situación, Wanda Nara le habría enviado mensajes a la empleada donde preguntó si era ella quien hacía la denuncia. «¿Me estás jodiendo?», le habría comentado la empresaria.

Qué dijo Wanda Nara

Por su parte, Wanda Nara dialogó con el programa para hacer su descargo. En esa charla, ella aseguró que «no tengo una empleada con ese nombre».

«No me sorprende, porque han salido ‘empleadas’ que no han trabajado conmigo. Pero lo resolveré con Ana Rossenfeld», concluyó.