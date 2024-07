Pablo Alarcón recibió el alta: “Primer día de libertad”

Pablo Alarcón estuvo internado durante varias semanas cuando el 19 de mayo se descompensó y decidieron dejarlo en observación. Durante los 45 días en los que estuvo hospitalizado su cuadro de neumonía bilateral tuvo complicaciones y debió someterse a una cirugía cardíaca.

Afortunadamente, pudo recuperarse y recibió el alta en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC). Una de las primeras cosas que hizo fue compartir su alegría con sus seguidores en las redes sociales, que tanto lo acompañaron en el último tiempo.

«Primer día de libertad. Salí ayer a la tardecita, me levanté esta mañana, me vestí y me vine a tomar un café. Bien, ¿no?», dijo el actor de 77 años.

Hace un mes, Alarcón también había grabado un video para contar cómo se encontraba por ese entonces: “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia, si tienen ganas. Y si no cambien, pero no puedo escribir. Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC, que me atienden maravillosamente bien. Y voy a estar un poquito más sin poder comunicarme con ustedes por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles a uno por uno. O por docena, porque creo que por docena sale menos. Bendiciones para todos y buena salud para todos. Fuerza”.

Quienes acompañaron muy de cerca al actor fueron su ex mujer Claribel Medina y las dos hijas que tienen en común. Claribel habló con la prensa en varias oportunidades y se encargó de ir contando cómo era el progreso del actor.

Cuánto gana Pablo Alarcón actuando a la gorra en Plaza Francia

Pablo Alarcón visitó el pasado 5 de septiembre a Carmen Barbieri en Mañanísima, donde habló del espectáculo callejero que realiza los domingos, en Plaza Francia.

Carmen Barbieri, la conductora del programa, le preguntó al actor cuánto dinero ganaba con sus actuaciones en la plaza. “Antes de ayer fui a la verdulería y le digo al verdulero ‘tomá Carlitos tengo todos estos billetes de 10 y de 20. ¿Me los contás y me das todo eso de verduras?”, dijo Alarcón.

Y cerró: “Eran como 4500 pesos. Compré 3 tomates, un kilo de papas, porque la papa sale 900 mangos que es lo más barato que había. No se puede creer”.