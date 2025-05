Axel cantó en un avión antes de su show en el Gran Rex y se volvió viral

A pocas horas del show de Axel en el Teatro Gran Rex, el cantante sorprendió a los pasajeros de un avión al interpretar varios de sus temas en el aire. Un vuelo proveniente de Córdoba se demoró por la tormenta eléctrica y Axel fue el encargado de ponerle onda a esa espera que los sorprendió en pleno viaje.

Axel emocionó a un avión entero con un mini recital e hizo más amena la espera

El músico cantó acapella y los pasajeros disfrutaron de su mini show improvisado en el pasillo del avión. Algunos grabaron la secuencia y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Axel se presentará este miércoles 7 de mayo en el Teatro Gran Rex, en el marco del “25 Tour”, con el que celebra sus 25 años de carrera.

SHOW EN PRIMERA FILA… LITERAL



El cantante Axel brindó un mini concierto para los pasajeros de un avión que se encontraban junto a él, aguardando que pase la tormenta para poder despegar. pic.twitter.com/aUm8p7dOQ2 — Rosario3.com (@Rosariotres) May 7, 2025

El cantautor, quién enfrentó momentos difíciles cuando tuvo la denuncia por abuso sexual simple en el 2019, volvió a concentrarse en el trabajo, lo cuál quedó registrado en el lanzamiento de su último álbum “Vuelve” con el que demostró su evolución artística, y los primeros conciertos de una gira que celebra un cuarto de siglo con la música, una trayectoria indiscutida de éxitos y reconocimientos que una vez más tiene el apoyo incondicional de su público.

“Volver a girar, volver a mirarnos a los ojos, acariciarnos el alma con música, con historias, con las canciones que nos han unido siempre. ¿Qué más puedo pedir, Dios?”, dijo el artista al iniciar este tour.

El “25 Tour” seguirá por Mendoza el 30/5 en el Arena Maipú Teatro y San Juan el 31/5 en el Teatro Sarmiento. Las entradas se pueden conseguir en TuEntrada.com.

A diferencia de sus shows anteriores, Axel sorprende con un espectáculo totalmente nuevo, donde el impacto sonoro y visual sumergen al público en un viaje único. Con producción musical de Maxi Espíndola (MYA), el repertorio está plagado de clásicos aunque esta vez interpretados en versiones totalmente renovadas. La puesta en escena, a cargo del equipo de Asalto (María Becerra), supo plasmar la esencia del artista sobre el escenario, con una escenografía que resalta la naturaleza y revive las estaciones del año en concordancia con el recorrido musical del concierto. Este equipo creativo estuvo a cargo también de la dirección de los videos de “El motivo” y “Vuelve”, singles del reciente disco.

“Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por Siempre”, “Celebra la vida” y hasta las canciones más recientes de su nuevo material están presentes en un concierto que es un verdadero viaje emocional y es la oportunidad para reencontrarse con sus fans de cada lugar y festejar juntos el camino transitado.

Axel, a corazón abierto: cultura, supervivencia y el camino personal tras la denuncia de 2019

“Tengo 48 años, 20 de carrera y 6 de camino. Porque nos educan en un sistema donde todos tenemos que competir. En un evento que me pasó en 2019 estaba muy destruido cuando tuve la denuncia por abuso sexual simple, me hizo mierda por dentro, hasta que me di cuenta que destruían al personaje, pero no a mí como persona”.

En ese sentido, Axel descubrió un nuevo pensamiento: “Aprendí, hace seis años, a despojarme 100%. Hace 10 años hice 20 teatros Ópera seguidos, todos agotados. Ahora hago un -Gran- Rex el miércoles que viene y no me siento menos por eso, aprendí a lidiar con eso”.

“Estoy en un país que a la cultura no la apoyan y depende de cada uno, hace 20 y pico de años que vivo de la música así como mis hijas. Soy un bendecido, entonces hacer un Gran Rex (…) no me vuelve loco. Soy fiel a mi esencia y canto feliz para la gente que me viene a ver”, remarcó.

Para concluir sobre las cuestiones más íntimas retomó: “Me siento muy conectado con el cosmos, soy muy sano. Desde los 5 años empecé piano y sabía que quería ser cantante así que me cuidaba la garganta. No tomo alcohol, sólo en celebraciones con mis amigos”.

Asimismo, el intérprete recordó su encuentro con el papa Francisco en 2019: “Canté cuatro o cinco temas para el papa, entre ellos Celebra la vida y El privilegio de dar”.

“Hay una postura social en donde la mujer aborda más que antes y yo antes no me cuidaba tanto. Hoy no me hago ni masajes con una mujer. El camino de la vida te da personas que no le agradás tanto. Me cuido muchísimo. Si hoy estoy con una chica pido grabar el encuentro por si después dicen que hubo acoso”, cerró el artista.