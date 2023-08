El mal momento del actor Pablo Alarcón trabajando en la calle: «Necesito guita para vivir»

El actor Pablo Alarcón fue noticia en las últimas horas tras ser registrado trabajando a la gorra en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que se conocieran las sorpresivas imágenes, el interprete fue convocado por algunos medios y habló sobre su duro presente.

«Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pereció una buena idea hacer esto ahora que tengo tiempo«, detalló, entrevistado por Socios del Espectáculo.

El artista, quien protagonizó varios éxitos en la televisión argentina, confesó también que necesita «ganar guita para vivir«, ante la compleja situación económica que atraviesa el país. «La miseria ha llegado a un límite total«, agregó en ese sentido.

Durante el reportaje, Alarcón, de 76 años, realizó además un pedido al público y llamó a la concientización por las dificultades económicas y sociales que atraviesan muchas personas.

"Se puede ser feliz empobreciendo a nuestros hijos?"

Pablo Alarcón, teatro de 15 minutos, Paseo Chabuca Granda, Recoleta pic.twitter.com/elmfOuTa46 — ale passarelli (@alepassarelliok) August 20, 2023

El duro testimonio de Pablo Alarcón: «Está jodida la situación»

“Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los periodistas, de todos. No se asombren de que yo esté trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”, consideró el actor, que generó preocupación al ser visto actuando en la calle.

Antes de finalizar, aprovechó para inviar a la gente a verlo en sus actuaciones en la vía pública: “Estoy en la Iglesia del Pilar, en Recoleta, los domingos de 15 a 17, hay funciones de 15 minutos cada 20 minutos o media hora”.