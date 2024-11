Pampita comparó a García Moritán con Martín Pepa: ¿Qué dijo?

A casi dos meses de su separación de Roberto García Moritán, Pampita rompió el silencio y comparó su actual vínculo con Martín Pepa con las relaciones que tuvo anteriormente con su exesposo y con Benjamín Vicuña. En una entrevista exclusiva con Susana Giménez, la modelo se mostró abierta sobre su nueva relación y los duros momentos que atravesó tras el fin de su matrimonio.

Pampita reveló que es lo que quiere de una relación

En un tono reflexivo, Pampita comentó: «Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series los findes, y me fue pésimo«. La modelo destacó que con Martín Pepa está experimentando algo completamente nuevo para ella: «Nunca tuve una relación a distancia, es algo nuevo para mí«, confesó, haciendo referencia a la dinámica de su nuevo noviazgo con el hombre de negocios.

Al ser consultada sobre qué la había enamorado de Pepa, Pampita señaló un gesto que la tocó profundamente: «Me mandó muchas flores«. Sin embargo, también dejó en claro que no iba a desaprovechar la oportunidad de conocer a alguien con virtudes que la atraen. “Llegó de repente, y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan«, añadió.

Pampita sobre su separación: «no podía respirar, no podía dormir»

En cuanto a su separación con García Moritán, Pampita relató cómo vivió el difícil proceso: «La primera semana separada no podía respirar, no podía dormir, ni moverme de la cama. Suspendí todos los trabajos«, dijo, para luego explicar que tuvo que retomar su vida laboral tras solo una semana, debido a compromisos previos. «La segunda semana tuve que salir a trabajar. Tenía contratos de meses y marcas que pagar. Me levanté y salí adelante«, aseguró.

Con respecto a la ruptura, Pampita recordó cómo sucedió: «Fue una bomba que cayó de repente«, y añadió: «Cuando pasa algo tan fuerte, que rompe todo, no hay vuelta atrás«. Para concluir, sobre quién fue el primero en hablar de la separación, la modelo aclaró: «Fue de repente. El 20 de septiembre se terminó«.

