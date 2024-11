Susana Giménez sobre un detalle del divorcio de Pampita y García Moritán: «Yo soy la única imbécil»

En una emotiva charla con Susana Giménez, Pampita abrió su corazón sobre su reciente divorcio con Roberto García Moritán, revelando detalles de cómo vivió ese difícil proceso. Durante la conversación, Susana le preguntó si le daría otra oportunidad a su exmarido, a lo que la modelo respondió: «Uno nunca sabe».

Susana Giménez: ¿No le tuviste que dar la mitad de lo que tenías?

En medio de la charla, Susana se mostró sorprendida por un detalle que Pampita compartió sobre su divorcio. “¿No le tuviste que dar la mitad de lo que tenías?”, indagó la conductora, a lo que Pampita explicó que tenían separación de bienes. Ante la revelación, Susana no pudo evitar una reacción espontánea: “¡Ah! Antes de casarte hicieron separación… Yo soy la única imbécil que hay en este país. No, no puede ser”.

Pampita, por su parte, explicó que había tomado esa decisión por experiencias pasadas, entendiendo las implicancias de proteger su patrimonio. “Ya había tenido otras experiencias en el pasado, entonces tenía mis motivos”, explicó la modelo.

La conductora no ocultó su sorpresa, reflexionando sobre la situación y destacando cómo, a pesar de la independencia de las mujeres que trabajan, muchas veces se sienten presionadas por las expectativas externas. “Una mujer que trabaja tiene como una luz, un anzuelo, la gente quiere estar ahí”, comentó Susana.

Pampita detalló como fue el proceso de duelo por la separación

A lo largo de la conversación, Pampita también dio detalles sobre su proceso de duelo. La primera semana después de la separación fue muy difícil: “No podía respirar, no podía comer, no podía dormir”, admitió. Sin embargo, a pesar de la tristeza, la modelo se levantó con fuerza para enfrentar la situación: “Tuve que salir a trabajar. Tenía contratos de meses y deudas que pagar”, compartió.

Susana, al ver cómo Pampita lograba superar la adversidad, concluyó: “Mostrás una sonrisa eterna”, reconociendo la fortaleza de la modelo, quien afirmó: “Siempre intento darle la mejor cara a la vida, aunque esté pasando por un mal momento”.