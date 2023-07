Pampita compartió espectáculares fotos disfrutando en el Cerro Bayo, en plenas vacaciones

Carolina «Pampita Ardohain» se convirtió en tapa de la revista Caras, esta semana, por su visita al Cerro Bayo, en Villa La Angostura, acompañada por sus hijos. Distendidos, se los vio compartiendo en la nieve y disfrutando de sus vacaciones de invierno.

Según contó la reconocida revista de celebrities, Pampita estuvo alojada en el hotel «Sol Arrayán», donde aprovecharon las vistas panorámicas al lago y descansaron en las comodidades de este espacio, que está valuado en cinco estrellas.

Las imágenes que compartió Pampita en sus redes sociales, del Cerro Bayo.-

Además, Pampita mostró en sus redes sociales imágenes del lugar donde disfrutaron en familia, aprovechando también para hacer algunas actividades deportivas como snowboard y el esquí.

«Gracias @cerro_bayo por estas vacaciones espectaculares!» publicó la modelo en Instagram, donde mostró las actividades en conjunto con su familia.

Mientras tanto, Roberto García Moritán permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, involucrado en la campaña electoral de su partido. Sin embargo, el marido de Pampita comentó las imágenes compartidas por su esposa, con dulces mensajes para ella.

La furiosa reacción de Roberto García Moritán por el furcio de Benjamín Vicuña

El actor Benjamín Vicuña ganó el premio Martín Fierro 2023 como mejor actor protagonista. Y su discurso se convirtió en tendencia en redes sociales, pero también llamó la atención de Roberto García Moritán, el marido de Pampita.

Cuando el actor chileno se subió al escenario, decidió agradecerle al país por todo lo que le había brindado: «Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas».

Sin embargo, las redes interpretaron ese «un amor» como una mención para Pampita, que se mostró muy orgullosa desde su mesa mientras escuchaba el discurso viral del padre de sus cuatro hijos mayores.

La reacción de la actual pareja de la actriz, Roberto García Moritán, fue completamente distinta a la de Pampita, ya que al escuchar a Benjamín Vicuña el político se mostró incómodo y serio en la mesa junto a su esposa. Las redes no tardaron en viralizar su imagen y utilizarlo en varios memes.