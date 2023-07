La inesperada reacción de Roberto García Moritán tras la frase que Benjamín Vicuña le dedicó a Pampita

El actor Benjamín Vicuña ganó el premio Martín Fierro 2023 como mejor actor protagonista, sin embargo, luego de su discurso, lo que llamó la atención de las redes fue la reacción de Roberto García Moritán, el marido de Pampita.

Cuando el actor chileno se subió al escenario, decidió agradecerle al país por todo lo que le había brindado: «Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas».

Sin embargo, las redes interpretaron ese «un amor» como una mención para Pampita, que se mostró muy orgullosa desde su mesa mientras escuchaba el discurso viral del padre de sus cuatro hijos mayores.

La reacción de la actual pareja de la actriz, Roberto García Moritán, fue completamente distinta a la de Pampita, ya que al escuchar a Benjamín Vicuña el político se mostró incómodo y serio en la mesa junto a su esposa. Las redes no tardaron en viralizar su imagen y utilizarlo en varios memes.

Qué dijo La China Suárez al ver a Pampita con Magnolia Vicuña en un shopping

Mientras mantenía un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, la cantante y actriz recibió una particular pregunta de un usuario: «¿Tu hija estaba en un shop con la mamá de sus hermanos? Qué bien que tengan en esa relación».

En sus historias, la China Suárez escribió sobre Pampita: «Sí. Somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los adultos».