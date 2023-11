Pampita cruzó a Marcelo Tinelli por Boca en el Bailando 2023: «No te conviene»

Marcelo Tinelli chicaneó a Boca Juniors por la final perdida ante Fluminense y Pampita lo frenó con un tono amenazante.

«Qué sábado de gloria vivimos. Abrí una botella de champagne. Impresionante», dijo el conductor del Bailando, en clara alusión a la derrota de Boca en la Copa Libertadores.

Luego apuntó directamente a Larry de Clay, reconocido hincha de Boca. «Le voy a dar un beso a mi amigo Raulito y a Caro (Pampita) que también estuvo en Brasil. No es para joder esto», señaló con ironía el conductor de América TV.

Lo que nunca imaginó Tinelli que quién lo cruzaría en vivo sería la propia Pampita, también reconocida fanática de Boca.

«No te metas con los de Boca. No te conviene», avisó Pampita. «No te metas con los de Boca«, reiteró. La defensa de Pampita se volvió tendencia en redes sociales.

Marcelo Tinelli se burló de Larry de Clay en el Bailando 2023

Mientras recibía la amenaza de Pampita, Marcelo Tinelli se burló de Larry de Clay, confeso hincha de Boca. “Nunca viene a saludarnos, saluda al jurado, al streaming, al público, al Mago sin Dientes, a los que barren. Nunca venís a saludar acá. ¿Justo hoy venís a saludar acá? Nunca nos da bola. Viene hoy”, se quejó Larry mientras Tinelli lo encaraba para saludarlo.

“Está llegando la séptima de Boca. Invitamos a la séptima división de Boca, que va a venir a saludar”, agregó Marcelo, ante el claro fastidio de Larry. Tiempo después le cerraron el micrófono y Tinelli siguió con el Bailando 2023.