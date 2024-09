Paula Bernini de TN recordó su dramática historia: «Una bisagra en mi vida»

Paula Bernini, la periodista de TN que cubrió durante casi dos meses el caso Loan en Corrientes, explicó en Socios del Espectáculo que parte de su personalidad fuerte está vinculada con un drama familiar que le tocó vivir cuando tenía 23 años.

“Contaste una vez que tuviste una relación de ocho años. Eras productora y a esa persona la asaltaron y falleció”, le recordó Rodrigo Lussich a Paula Bernini, la periodista de TN que fue invitada a Socios del Espectáculo.

“Estuve de novia desde los 17 hasta los 23. Yo estaba trabajando acá hace dos años y le robaron la moto y lo mataron. Y la verdad es que para mí fue una bisagra en mi vida. Porque yo, hasta los 22 años no había tenido ninguna pérdida, ni había tenido nada doloroso en mi vida”, reveló Paula en el programa de El Trece.

“Tengo una familia unida, mamá, papá, los abuelos que no tengo, que son los paternos, prácticamente no los traté. Entonces, no tuve una pérdida así dolorosa en mi vida, salvo esa. Y yo hoy… que se entienda lo que digo, pero creo que eso hizo que sea la persona que soy. Porque me fortaleció de alguna manera”, continuó la cronista.

“Primero entendí cómo se vive en la calle– agregó Paula Bernini de TN- Entendí que ninguno de nosotros estamos ajenos a lo que contamos en la pantalla. Porque a veces los periodistas tenemos esto de ‘le pasa al otro’. Y te subís a tu auto, te vas a tu casa y yo entendí que no”.

Paula Bernini de TN: «Estuve dolida o rota un tiempo»

“¿Y no te volviste a enamorar después de eso?”, le consultaron a Paula Bernini en Socios del Espectáculo. “Lo que pasa es que ese amor de los 22 años no se repite. En ese entonces, estuve dolida, o rota, un tiempo. Y, más allá de que nunca me costó conseguir chicos, volver a enamorarme como esa vez, no”, contestó, y recordó que su novio se llamaba Julio.

Por último la periodista dio un dato que marca lo que fue esa relación para ella: “La que más me llama es la madre de él, que me dice ‘te estoy viendo acá, te estoy viendo allá (…) Aparte, me dijo algo que es verdad: ‘Al verte crecer a vos, veo crecer a mi hijo’”, cerró la cronista.