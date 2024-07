Jorge Rial se burló de Paula Bernini de TN por el caso Loan y ella lo destrozó: «Hizo una carrera…»

Paula Bernini, la periodista de TN que se encuentra en Corrientes cubriendo la desaparición de Loan Peña, cruzó duramente a Jorge Rial. El periodista se había burlado en X del llanto de Paula, quién se quebró al aire al recordar lo alejada que se encuentra de su familia por el caso que cubre.

Paula Bernini es la persona más nefasta de los medios de comunicación hoy en Argentina. pic.twitter.com/OCkI0N11B7 — Jota. 🏳️‍🌈 (@JotagonzArias) July 23, 2024

El cruce entre Jorge Rial y Paula Bernini

«Dame una nota que no le interese a nadie«, había escrito en su red social X Jorge Rial, mostrando una captura de la nota que El Trece había publicado haciéndose eco del llanto de Paula Bernini. Al enterarse de la situación, la periodista salió a defenderse.

«Me enteré de algunas críticas. Si lloro no tiene por qué importarle a la gente pero uno estando lejos de su familia se puede emocionar«, le dijo la periodista a Ángel de Brito en Bondi.

«Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice no le importa a nadie, gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie«, agregó picante.

Paula Bernini también le pegó a Pablo Duggan

En otro tramo de la charla, Ángel de Brito le consultó a Paula Bernini por Pablo Duggan, quien la había tratado de «nefasta». «El problema lo tiene el conmigo», dijo Paula. «En el 2021 fuimos a cubrir en Formosa, cómo estaba la provincia por las medidas irrisorias que había tomado Gildo Insfrán para la gente que podía tener covid», recordó la periodista.

«Nos encontramos con mujeres embarazadas que por miedo a que sus hijos tuvieran alguna situación por la que debieran quedar en incubadora, debían ir hasta la Capital a 600 kilómetros, entonces preferían parir en el monte», detalló la periodista.

«El Gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos y quien abonó esa teoría junto con el Gobierno de Formosa fue Pablo Duggan», cerró.