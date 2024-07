Paula Bernini dejará de cubrir el Caso Loan, desde Corrientes: «Lo digo y me da dolor»

En los últimos días la periodista de TN, Paula Bernini, estuvo en boca de todos luego de mostrarse sumamente angustiada por estar casi dos meses lejos de su familia. Es que la comunicadora se encuentra en Corrientes, realizando la cobertura del Caso Loan, por lo cual no puede ver a sus seres queridos, quienes viven en Buenos Aires. Sin embargo, parece que Paula regresará a su casa por unos días, aunque aseguró que seguirá acompañando el «pedido de justicia» por el niño desaparecido.

La periodista Paula Bernini regresará a su casa, tras 43 días sin ver a su familia

Tras defenderse de los comentarios de Jorge Rial y Pablo Duggan, la periodista de TN apareció en sus redes nuevamente. Bernini contó como se siente luego de estar casi dos meses cubriendo el Caso Loan, el niño correntino de 5 años que lleva 48 días desaparecido.

«47 días se cumplen hoy se cumplen sin saber nada de Loan. Les juro que lo digo y me da un dolor, nosotros hace 43 días que estamos junto a la familia. Yo llevo 20 días más de viaje, porque estuve haciendo un viaje por el norte argentino, ya voy unos 63 días de viaje» comenzó a contar Bernini.

«Eso no es lo que a uno lo tiene vulnerable, sensible, si no el hecho de todos los días estar viendo a la familia de Loan. Nosotros los entrevistamos a diario y vemos siempre ese dolor, que te juro que te penetra, la ausencia de un hijo te penetra, sea cual sea el motivo» aclaró Paula.

«Pero que desaparezca, que no sepas nada, que no sepas qué pasó con él, es realmente dolorosísimo y lo vemos todos los días, en la cara de esos padres, de esos hermanos» comentó la periodista. «Por supuesto que TN va a seguir apoyando a la familia de Loan en el pedido de justicia» aseguró.

Además, contó que finalmente podrá regresar a su casa, pero no por una buena noticia. «Hoy se levantó el secreto de sumario, no hay absolutamente nada en la causa que nos diga dónde está Loan o qué pasó con él… Así que estoy yendo a darles un abrazo grande a la familia de Loan» escribió Bernini en una historia de Instagram.

«Voy a volver a mi casa por unos días» contó . Sin embargo, aclaró algo muy importante: «Por supuesto que sigo con el caso, comprometida en este pedido de justicia. Y por supuesto también poniendo el ojo en todos los avances judiciales».