Pepe Cibrián aportó pruebas a la denuncia por amenazas y dijo: «Van a hacer la investigación»

El actor Pepe Cibrián contó que no está “bien” tras haber recibido mensajes que amenazaban a él y su marido: ayer se conoció que el director teatral presentó pruebas en la justicia y se encuentran en periodo de averiguación.

La palabra de Pepe Cibrián

“Bien no estoy”, comenzó Cibrián quien, entre las amenazas, recibió una nota de voz de él mismo y, actualmente, descubrió “a quién fue enviado el audio original”, aunque no tiene permitido dar nombres para preservar la acusación “hasta que mis abogados me lo permitan”.

Además, el artista contó que “la fiscalía recibió esta denuncia y van a hacer la investigación debida”. En cuanto al mensaje de voz, el intérprete explicó que fue grabado en el contexto de una “conversación normal” en donde opinaba sobre política y la situación del país.

En esta línea, Cibrián desarrolló: “Las amenazas fueron el jueves en Colonia (Uruguay) cuando estaba haciendo un vivo de cocina” y, en ese momento recibió un mensaje él y su marido. Ambos textos provenían de la misma persona.

Dentro del contenido que el emisor envió, se encuentra un video del artista en los camarines del teatro Luna Park, filmado con las cámaras de seguridad. En este sentido, Pepe consideró que no tendrían otro material similar.

Al respecto, señaló: “Del teatro no se comunicó nadie. Los abogados son los que saben cómo es que alguien puede llegar a tomar un fragmento de todo lo que pasó ese día, no creo que hayan tomado un pedazo de cuando yo estaba”, no obstante, Cibrian remarcó que quien cuente con el contenido debe ser alguien que “tenga autoridad”.

Para concluir, el actor negó tener algún tipo de temor: “Creo que tenemos que vivir en un país sin miedo, miedo había en la dictadura. No puedo ni voy a tener miedo de ser distinto o hacer críticas. No tengo miedo a nada ¿Cómo voy a tener miedo en mi país? Lo hemos vivido muy duro, ¿cómo voy a temer?”.