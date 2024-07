Toto Kirzner se disculpó con Pepe Cibrián tras el escándalo en Olga: El productor no aceptó sus disculpas y sigue el escándalo

Esta semana se desató un gran escándalo cuando se difundió un clip de un programa en vivo por Olga, canal de streaming. En el vídeo se escucha a Tomás «Toto» Kirzner, conocido por ser hijo de Araceli González y Adrián Suár, imitando a Pepe Cibrián y burlándose de una historia de prostitución infantil que contó el productor en la televisión, hace más de una década atrás.

⭕️ Toto Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián.



“me estoy riendo de algo terrible y no fue mi intención. Yo tengo 2 abusos encima, jamás le faltaría el respeto”.👇 pic.twitter.com/XU0uflEJ7j — Polito Moreno (@PolitoMor) July 18, 2024

Cibrián quedó muy afectado emocionalmente por el desafortunado chiste de Kirzner y aseguró en Intrusos (América TV) que tomará acciones legales. «Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso (…) Voy a hacer juicio. Si avalamos todo este horror que estamos viviendo es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierda» dijo Pepe en vivo.

El pedido de disculpas de Toto Kirzner: Pepe Cibrián continuará con las acciones legales

Tras el escándalo, el influencer Toto Kirzner decidió pedir disculpas en vivo, en el programa de Olga «Mi primo es así».

«Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente. Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve» comenzó diciendo Toto.

«No fue mi intención, por supuesto. Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real. No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar» contó Tomás.

«Quiero hacer concretas mis disculpas porque pido perdón. Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, yo me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘Calle o Pepe’ que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos lo conocemos» se discupó el streamer.

«¿Dónde está mi error? En estar riéndome y no darme cuenta de lo que estaba diciendo ni darme cuenta de las consecuencias, que las recibí a las trompadas. Y está bien, tiene sentido porque es un espanto el clip» admitió y luego agregó: «Fui un estúpido que no se dio cuenta. Quería pedir perdón públicamente a Pepe«.

Por su parte, otro de los integrantes del programa de Olga, el comediante Martín Rechimuzzi, también hizo algunas aclaraciones. «Es importante enfatizar que desde este espacio nosotros creemos siempre que están en condiciones de sostener una familia aquellas personas que tengan condiciones para eso y amorosidad para gestionar otra humanidad, independientemente de si son dos mujeres o dos varones» dijo el streamer.

La palabra de Pepe Cibrián: No aceptó las disculpas

Antes de que Kirzner pidiera disculpas publicas, Pepe Cibrián habló con La Nación y afirmó que el influencer se comunicó con él privado, pero que no aceptará sus disculpas.

«A mí nadie me pidió disculpas. Solo Tomás (Kirzner) me envió un mensaje por WhatsApp y me invitaba al programa el jueves. Por supuesto que no voy a ir y no considero que esa sea forma de disculparse» contó el productor. «Ellos cuando armaron todo esto no lo hicieron por WhatsApp. ‘Estamos muy sorprendidos; no fue nuestra intención’, eso no vale nada. No hay intención buena o mala» expresó.

«Si yo digo que tu madre es una prostituta y luego pido perdón, no solo no vale, sino que tampoco es divertido para mí ni para la gente de buen nacer. No se puede hacer bromas de lo que está pasando con Loan, o de una persona enferma, es inaceptable y nadie puede salir a justificar eso» continuó Pepe.

«Voy a iniciar las acciones legales pertinentes. Basta de faltas de respeto. No quiero que quede impune. Voy contra todos los que se rieron de una manera soez de una situación que afecta la dignidad humana» aseguró el actor.